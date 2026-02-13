El suplente ideal por si Brian Rodríguez se va del América al CSKA de Moscú

A unos cuantos meses de su renovación, y después de 4 años defendiendo los colores del América, Brian Rodríguez estaría abandonando la Liga MX para recalar en el CSKA de Moscú, rumor que avanza conforme pasan las horas; este sería el jugador ideal para sustituirlo en caso de que salga al futbol de Rusia.

A pocas horas de que se juegue el Clásico Nacional ante Chivas, el nombre de Brian Rodríguez vuelve a los reflectores del futbol mexicano, ya que América habría recibido una oferta de 11 millones de dólares por él, dejando en entredicho su continuidad.

Siendo uno de los máximos referentes en la actualidad con América, Brian Rodríguez logró sobreponerse a futbolistas de la talla de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez y Allan Saint-Maximin, quienes por un momento lo relegaron a la banca, sin embargo, terminó por adueñarse de la titularidad y de uno de los puestos protagónicos.

Brian Rodríguez llegó al América procedente del LAFC de la MLS. Mexsport

Ahora, luego de las salidas de futbolistas importantes como Álvaro Fidalgo en este mercado de invierno, Brian Rodríguez podría unirse a ellas en caso de que tome la oferta del CSKA de Moscú, equipo que se mantiene relegado de competencias europeas debido a los problemas políticos de Rusia.

El mercado de fichajes invernal en Rusia cierra el próximo jueves 19 de febrero, por lo que en menos de una semana se estaría definiendo el futuro inmediato de Brian Rodríguez.

Thiago Espinosa o Víctor Dávila, el ‘suplente ideal’ de Brian Rodríguez en América

De concretarse la salida de Brian Rodríguez al CSKA de Moscú, André Jardine quedaría con dos posibilidades para la banda de la izquierda, siendo Víctor Dávila y el recién llegado, Thiago Espinosa, sus suplentes ideales.

Víctor Dávila: en el caso del chileno, sumamente criticado por la afición de América, podría ser uno de los titulares para André Jardine, ya que a pesar de no caracterizarse por su velocidad, el chileno brinda una opción al ataque debido a su plurifuncionalidad en el esquema desde su arribo.

Thiago Espinosa: el uruguayo acaba de llegar como refuerzo de América para el Clausura 2026 y, de manera fugaz, podría comenzar a contar con oportunidades relevantes, buscando sustituir a Brian Rodríguez –su compatriota- en caso de que éste decida marcharse al futbol de Rusia con el CSKA de Moscú.

Víctor Dávila podría ser uno de los suplentes 'ideales' de Brian Rodríguez con América. Mexsport

BFG