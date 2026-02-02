Carlos Reinoso revela que Álvaro Fidalgo jugará con la Selección Mexicana

El entorno del Club América se encuentra en plena ebullición tras las recientes declaraciones de su máximo ídolo, Carlos Reinoso. El "Maestro" reveló detalles de una íntima conversación con Álvaro Fidalgo, quien parece tener las maletas listas para emprender el regreso a España, pero con una promesa que ha encendido las redes sociales.Una despedida con "sabor" a Selección.

Según lo relatado por Reinoso, el mediocampista asturiano y ahora naturalizado mexicano se comunicó personalmente con él para despedirse antes de su inminente partida al Betis de España. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el adiós, sino la promesa de un reencuentro.

Fidalgo aprovechó la llamada para agradecerle a Reinoso el "honor" de haber portado el histórico dorsal número 8 en el nido de Coapa.

Al mismo tiempo, le le aseguró al chileno que volverán a verse pronto para compartir un asado, pero con una condición específica: "cuando venga con la Selección de regreso a México".

¿SABE ALGO REINOSO?

De las palabras de Reinoso se deduce una interpretación que ilusiona a la afición mexicana: Fidalgo podría estar contemplado seriamente para jugar con el "Tri".

El hecho de que Fidalgo mencione un regreso a territorio azteca específicamente con el uniforme del Tri sugiere que los trámites o las pláticas con la FMF podrían estar más avanzados de lo que se admite públicamente.

"Me llamó para despedirse, me agradeció por el 8 y me dijo que cuando venga con la Selección vamos a comer un asado", comentó Reinoso, dejando entrever que el futuro de Fidalgo y el de México podrían cruzarse en el proceso mundialista.

AGUIRRE LO TIENE EN MENTE

Como publicó Excélsior el sábado pasado, Álvaro Fidalgo llamó a varios frentes cuando la propuesta del Betis fue formal. Desde hace seis meses tenía una oferta del Zenit de San Petersburgo, pero la del Betis resultó mejor por regresarlo a su país de origen.

Así como llamó a Carlos Reinoso, lo hizo con el técnico nacional, Javier Aguirre, quien le instó a hacerlo porque piensa que jugar en España o en cualquier liga de Europa es mejor que hacerlo en la Liga MX.

Javier Aguirre tiene planeado llamar a Álvaro Fidalgo a la Selección. Foto: AFP

Ese es uno de los grandes puntos que tiene Aguirre para llamar a los jugadores. Aquellos que estén en Europa llevan ventaja y se lo hizo saber a Fidalgo, aunque con la condición de que deberá estra jugando de manera constante como se lo argumentó a Guillermo Ochoa en su momento.