Carlos Alcaraz, por la revancha del Miami Open 

Carlos Alcaraz se asoma radiante como la joya de la corona en el draw del Miami Open. Su primer lugar del ranking ATP (13,550 pts) lo impulsa a cobrar revancha, luego del tropiezo en Indian Wells, torneo el que su caída en las semifinales significó el fin de su invicto de la temporada (16 triunfos).

Pero aquella derrota ante el ruso Daniil Medvedev está lejos de ser un caos moral. Carlos Alcaraz se presenta en Florida fortalecido y con las mejores expectativas pegadas a la raqueta tras hilar los títulos del Australia Open y del ATP 500 de Doha.

En su debut de este viernes contra el brasileño Joao Fonseca por la ronda de 64, el tenista español también cargará con lo cosechado en canchas estadounidenses. En el 2022, Miami fue su primer Masters 1000 conquistado y posteriormente con el US Open se consagró el número uno más joven de la historia (19 años).

En el 2023 no logró la exitosa defensa del título, al ser vencido por el italiano Jannik Sinner en semifinales. En la edición 2024 cayó con el búlgaro Grigor Dimitrov, en cuartos de final, mientras que el año pasado su participación fue breve, al ser eliminado en segunda ronda por el belga David Goffin.

A la caza del Sunshine Double

En Florida, el favoritismo también se lo reparten Jannik Sinner y Aryna Sabalenka. Ambos apuestan por hacerse del "Sunshine Double".

Sinner, con el ritmo de superar a Medvedev en la final de Indian Wells, no dejará pasar la oportunidad de ganar terreno desde el subliderato del ranking (11,400) y seguir al acecho del español.

En su debut este sábado, Sinner se enfrentará al bosnio Damir Dzumhur, 76 del ranking.

Jannik Sinner (ITA) marcha segundo en el rank ATP, por lo que el Miami Open es la oportunidad ideal de acercarse a Carlos Alcaraz, número 1. Reuters

Y la número uno de la WTA, Aryna Sabalenka caza el doblete con los mejores reflectores, para emular a Iga Swiatek en el 2022, ganadora en el mismo año de Indian Wells y Miami; Kim Clijsters, Victoria Azarenka y Steffi Graf, otras tenistas en el selecto grupo del "Sunshine Double".

Sabalenka debutará este viernes 20 de marzo en la ronda de 64 ante la local Ann Li, lugar 39 de la WTA.