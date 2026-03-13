Carlos Alcaraz recibe camiseta de la Selección Mexicana tras avanzar a semifinales en Indian Wells

El tenis suele tener momentos que trascienden la pista. Esta semana, en medio de la intensidad del Indian Wells Masters, el español Carlos Alcaraz protagonizó una escena que conectó al deporte blanco con la pasión futbolera mexicana

Tras uno de sus entrenamientos, el tenista de Murcia se acercó a un pequeño grupo de aficionados que lo esperaban con teléfonos en mano. Entre ellos había tres seguidores mexicanos que llevaban un regalo especial. Una camiseta de la Selección Mexicana de Futbol con el apellido “Alcaraz” estampado en la espalda. El español la recibió con una sonrisa amplia, posó para una selfie y agradeció el gesto.

El instante quedó registrado por una cámara de Los Angeles Times y rápidamente comenzó a circular entre aficionados que celebraron la naturalidad del número uno del mundo. A sus 22 años se ha convertido en uno de los jugadores más queridos del circuito.

Su estilo agresivo, su energía permanente en la cancha y una personalidad cercana han construido una relación especial con el público. Cada torneo en el que aparece se transforma en un espectáculo de tribunas llenas y niños que buscan una fotografía o un autógrafo.

Año mundialista



El momento también llegó en un contexto simbólico para los aficionados mexicanos.

El país vive la cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que organizará México junto con Estados Unidos y Canadá. La camiseta verde que recibió Alcaraz se convirtió en una pequeña postal de ese entusiasmo que empieza a sentirse en Norteamérica. Mientras tanto, el español sigue escribiendo su propia historia en la pista.

El jueves avanzó a las semifinales de Indian Wells tras derrotar al británico Cameron Norrie en un partido que volvió a mostrar su capacidad para dominar desde el fondo de la cancha y acelerar el ritmo cuando el partido lo exige.

El siguiente obstáculo será uno de los nombres más duros del circuito. Este sábado enfrentará al ruso Daniil Medvedev en un duelo que promete intensidad y que pondrá en juego el pase a la final del desierto californiano.

Entre raquetazos, victorias y gestos espontáneos con los aficionados, Alcaraz confirma por qué su figura trasciende el tenis. Incluso cuando sostiene una camiseta verde con su apellido en la espalda.