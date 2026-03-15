Sinner se corona en Indian Wells 2026 sin conceder set; sueña con 'Sunshine Double'

Jannik Sinner se coronó sin ceder un solo set en Indian Wells 2026 tras derrotar a Daniil Medvedev en la Final 7-6(6) y 7-6 (4); el italiano se mantendrá como número 2 del mundo y sueña con unirse a la selecta lista de tenistas que conforman el Sunshine Double.

Daniil Medvedev se instaló en la Final de Indian Wells luego de eliminar de manera sorpresiva a Carlos Alcaraz, mientras que Jannik Sinner logró su boleto a la contienda por el título al imponerse por la vía rápida a Alexander Zverev; ninguno de los dos había concedido un set.

Daniil Medvedev eliminó a Alcaraz en las Semifinales del Indian Wells 2026. AFP

Manteniendo la dinámica mostrada a lo largo del torneo, Sinner y Medvedev sostenían su servicio y alargaban una primera manga que llegó prácticamente a la hora de juego; en tie break, el italiano daba el primer paso hacia el título.

Ante los poco más de 16,000 espectadores en la cancha 1 del Indian Wells Tennis Garden, Medvedev luchó hasta el final ante un Sinner que aprovechó la presión del ruso para hacerse de su primer título de Indian Wells en 1 hora y 55 minutos tras un resultado final de 7-6 (6) y 7-6 (4).

Tras esta Final, Jannik Sinner amplía su ventaja en el cara a cara histórico frente a Daniil Medvedev, sumando su noveno triunfo ante el moscovita, quien ya batió al italiano en 7 ocasiones.

Este fue el camino de Sinner hasta el título de Indian Wells 2026

Con 6 rivales y 12 sets ganados de manera consecutiva, estos fueron cada uno de los partidos en Indian Wells disputados por Jannik Sinner, quien se coronó por primera vez en la pista dura del Indian Wells Tennis Garden del sur de California.

Ronda de 64 / Vs Dalibor Svrčina 6-1 y 6-1.

Ronda de 32 / Denis Shapovalov 6-3 y 6-2.

Octavos de Final / João Fonseca 7-6 (6) y 7-6 (4).

Cuartos de Final / Learner Tien 6-1 y 6-2.

Semifinal / Alexander Zverev 6-2 y 6-4.

Final / Vs Daniil Medvedev 7-6 (6) y 7-6 (4).

Jannik Sinner durante el Indian Wells 2026, primera vez que se coronó en el sur de California. Reuters

La siguiente prueba tanto para Daniil Medvedev como para Jannik Sinner será el Miami Open (15-28 de marzo), donde el italiano intentará sumar un nuevo título en su palmarés y sumarse a la selecta lista de tenistas que conforman el Sunshine Double.

BFG