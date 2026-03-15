¡Baja sensible! Novak Djokovic se retira de Miami por lesión en el hombro

El Masters 1000 de Miami ha recibido un duro golpe antes de su inicio oficial este lunes luego de que el serbio Novak Djokovic confirmó este domingo su retiro del torneo debido a una lesión en el hombro derecho, según informó la organización y la ATP.

La noticia llega tras un paso desgastante por Indian Wells, donde el balcánico se vio exigido ante Jack Draper, quien estuvo fuera del circuito por seis meses como consecuencia de una contusión ósea.

A sus 38 años (cumplirá 39 el próximo 22 de mayo), Djokovic ha optado por la cautela para proteger su físico.

Impacto en el ranking y palmarés

La ausencia en Florida tendrá consecuencias directas en su puntuación. El año pasado, "Nole" regresó a Miami tras una larga ausencia y alcanzó la final, la cual perdió ante el joven checo Jakub Mensik por dobles parciales de 7-6 (4) después de dos horas de encuentro. Al no participar este año, Djokovic perderá los 650 puntos cosechados en 2025, un factor crítico para mantenerse dentro del top 10 y asegurar siembras favorables en los Grand Slams.

A pesar de este tropiezo, el serbio mantiene un balance positivo de 7-2 en lo que va de la temporada 2026, destacando su reciente subcampeonato en el Abierto de Australia, donde perdió el título ante Carlos Alcaraz. Su palmarés sigue siendo inigualable:

Rumbo a la gira de tierra batida

Con el retiro de Miami, el objetivo de Novak es claro: recuperarse para la temporada de arcilla que iniciará en Montecarlo. El serbio ha reiterado que su prioridad absoluta es llegar en plenitud a los Majors.

Mientras el cuadro principal de Miami arranca este miércoles, el mundo del tenis espera que el hombro del gigante de Belgrado sane a tiempo para verlo pelear de nuevo en el polvo de ladrillo europeo.