El América Femenil no se conforma con el trono ni con su paso firme hacia las semifinales del Apertura 2026. Como vigente campeón y uno de los planteles más poderosos y competitivos de la Liga MX Femenil, han puesto el foco en blindar su columna vertebral.

En el ecosistema que rodea al club —según reporte de Espartanas.Mx— se ha puesto sobre la mesa la dinámica del vestidor, en ella se asegura la continuidad de la española Irene Guerrero y la salida de Julie López al término del Apertura.

Frente a los cantos de sirena del mercado y los cambios habituales de ciclo, la estrategia directiva apunta a dar continuidad y estabilidad a quienes ya conocen la exigencia de pelear cada semestre por el título, enroscados en que el equipo luce sumamente fuerte y que sólo una tragedia evitaría su campeonato consecutivo.

¿A quiénes va a retener el América?

Retener el talento propio es algo que la directiva tiene como consideración primordial. Sobre todo porque en tiempos anteriores la conducción de Ángel Villacampa estuvo en entredicho, y ahora que tiene buenos resultados, oyen al técnico que solicita mantener a las jugadoras lo más que se pueda.

Al asegurar la permanencia de futbolistas determinantes, las Águilas protegen su modelo de juego, reducen los tiempos de adaptación y mandan un mensaje claro al resto del torneo: el proyecto sigue sólido desde adentro.

Con la Liguilla en su tramo decisivo y la mira puesta en seguir agrandando su palmarés, el América Femenil entiende que la grandeza también se construye en los despachos. Blindar a su base es el paso natural para que el campeón siga mandando y mantenga intacta su ambición en la Liga MX Femenil.

Del equipo actual, al menos 19 jugadoras de 27 van a permanecer, pero la realidad es que los

cambios serán mínimos, a pesar de que el América no logre repetir título.