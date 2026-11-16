América contra Pumas: ¿Cómo se vive la rivalidad en la Liga Femenil?

Las Semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil tendrán dos ediciones más del Clásico Capitalino entre América y Pumas. Esta rivalidad se ha convertido en una de las más importantes del 'Circuito Rosa', no por herencia, sino porque ha regalado capítulos intensos entre estos dos equipos.

Aunque se trata de una rivalidad mucho más joven, algunos episodios han demostrado que la tensión entre universitarias y azulcremas va más allá de los tres puntos. En los últimos años, varios enfrentamientos han dejado antecedentes que alimentan la importancia de este duelo dentro del futbol mexicano.

Uno de los capítulos más recordados ocurrió durante el Clausura 2025, cuando América recibió a Pumas en un encuentro correspondiente a la Jornada 9. Las Águilas se impusieron por marcador de 3-1, pero el resultado quedó marcado por una bronca entre integrantes de ambos equipos.

Pelea entre jugadoras de América y Pumas MEXSPORT

La confrontación comenzó después de que Ximena Ríos consiguiera el descuento para las universitarias. El entrenador de Pumas, Marcello Frigério, celebró la anotación de manera efusiva, situación que provocó la molestia de Priscila Da Silva, futbolista del América. La tensión aumentó con el desarrollo del partido y terminó por involucrar a integrantes de las dos bancas.

El incidente dejó cuatro expulsiones: Priscila Da Silva y el auxiliar Alberto Liñán, por parte del América, así como Alejandra Guerrero y el auxiliar César Cotero, de Pumas. Después del encuentro, el técnico azulcrema, Ángel Villacampa, defendió a su futbolista y cuestionó la manera en que el estratega universitario se había dirigido a ella.

Otro episodio que elevó la tensión entre ambos equipos ocurrió en el Apertura 2025, cuando se enfrentaron en la Jornada 7, nuevamente en el Estadio Olímpico Universitario. América tomó la ventaja al minuto 10 con una anotación de Kiana Palacios, pero Pumas respondió de manera contundente al inicio del segundo tiempo. Ana Mendoza sorprendió a Sandra Paños con un disparo desde larga distancia al 46 y, apenas dos minutos después, Stephanie Ribeiro aprovechó un pase de Alejandra Guerrero para colocar el 2-1 a favor de las locales.

Polémica arbitral en el Clásico Capitalino Femenil MEXSPORT

Sin embargo, la remontada universitaria no terminó con el resultado que esperaba su afición. América recibió dos penales que generaron cuestionamientos desde las tribunas y entre los seguidores de Pumas. Irene Guerrero convirtió el primero al minuto 60 y Scarlett Camberos hizo lo propio al 62 para completar la remontada azulcrema y establecer el 3-2 definitivo. Las decisiones de la árbitra central provocaron reclamos de la afición universitaria, quienes manifestaron su inconformidad durante el encuentro.

La rivalidad tuvo otro capítulo durante el Apertura 2026, cuando América visitó nuevamente a Pumas en Ciudad Universitaria. Las Felinas buscaban terminar con el paso perfecto de las azulcremas y estuvieron cerca de conseguirlo después de que Stephanie Ribeiro abrió el marcador al minuto 19. No obstante, Geyse da Silva empató al 44 y, cuando el encuentro parecía terminar con una igualada, apareció nuevamente al minuto 89 para darle la victoria por 2-1 al conjunto de Coapa.

El encuentro también tuvo una incidencia disciplinaria, pues Pumas se quedó con diez futbolistas después de la expulsión de Cassandra Montero al minuto 68, por doble tarjeta amarilla. Con ese resultado, América llegó a seis victorias en seis partidos y conservó su paso perfecto en el torneo, mientras que las universitarias se quedaron sin la posibilidad de terminar con la racha de las azulcremas.

De esta manera, el Clásico Capitalino Femenil ha construido antecedentes propios en la Liga MX Femenil. Las confrontaciones entre jugadoras y cuerpos técnicos, las decisiones arbitrales que han marcado resultados y los partidos que se resuelven en los últimos minutos son parte de una rivalidad que ha ganado intensidad desde la creación de la competencia. Ahora, escribirá un capítulo más al enfrentarse por primera vez en Liguilla.