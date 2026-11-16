La Rebel estará presente por tercera vez con Pumas Femenil; malos antecedentes

Pumas contará con el apoyo de su afición y de La Rebel, principal grupo de animación de los universitarios, para la Semifinal de ida en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, donde recibirán al América en el Estadio Olímpico Universitario.

Luego de dar un golpe de autoridad frente a Tigres y conseguir el boleto a las que representarán sus primeras Semifinales en la historia de la Liga Femenil BBVA, Pumas se prepara con bombo y platillo para los primeros 90 minutos de una eliminatoria en la cual intentarán dejar en el camino a las actuales campeonas.

Pumas Femenil consiguió su boleto a Semifinales por primera vez en la historia de la Liga Femenil BBVA. Mexsport

Una vez que se confirmó el sitio de las del Pedregal, La Rebel alzó la voz y confirmó su presencia para el compromiso a celebrarse en el Estadio Olímpico Universitario, siendo la tercera ocasión en la historia en que estarán resguardando desde la tribuna a sus futbolistas del equipo femenil.

¿Cómo le va a Pumas Femenil con el apoyo de La Rebel?

La historia de La Rebel apoyando al conjunto femenil no cuenta con los mejores antecedentes, ya que su escuadra no conoce lo que es salir airosos cuando cuenta con ellos en la tribuna del recinto sede de los Juegos Olímpicos de 1968.

Estos son los partidos en los que La Rebel acompañó a Pumas femenil:

1. Pumas 0-1 Chivas / Cuartos de Final ida, Clausura 2025 - domingo 27 de abril.

2. Pumas 1-2 América / Jornada 6, Apertura 2026 - viernes 4 de septiembre.

3. Pumas Vs América / Semifinales ida, Apertura 2026.

Pumas y América se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario durante la Jornada 6 del Apertura 2026 de Liga BBVA Femenil. Bernardo Ferreira

¿Cuándo serán las Semifinales entre Pumas y América femenil?

En busca de un boleto hacia la Final del Apertura 2026, Pumas deberá imponerse en el marcador global, ya que el empate favorece a las Águilas de Ángel Villacampa debido a su posición en la tabla general una vez finalizada la Fase Regular del certamen.

Ida: miércoles 9 ó jueves 10 de diciembre - Estadio Olímpico Universitario

Vuelta: sábado 12 ó domingo 13 de diciembre - sede por confirmar.

BFG