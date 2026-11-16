Tri Femenil revela convocatoria final en busca del Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2028

Pedro López dio a conocer la lista final de convocadas para la Concacaf W Championship en donde la Selección Mexicana intentará consumar su boleto tanto para para el Mundial femenil 2027 que se celebrará en Brasil como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La actividad del combinado Tricolor arrancará este sábado 28 de noviembre frente a Haití, duelo correspondiente a los Cuartos de Final de la Concacaf W Championship; quien resulte ganador, obtendrá su sitio directo para el Mundial Femenil de Brasil 2027.

En la Concacaf W Championship, México buscará su boleto al Mundial Femenil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Mexsport

Por su parte, México tendrá que avanzar hasta las Semifinales y terminar entre las 3 mejores del certamen para obtener su sitio de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en caso contrario, el Tri quedaría eliminado de la posibilidad de estar presente de nueva cuenta en la máxima justa del deporte.

Convocatoria final del Tri femenil para Concacaf W Championship

Estas son las 23 jugadoras que representarán al conjunto azteca durante el certamen que otorgará los boletos tanto al Mundial Femenil 2027 como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028:

Porteras

1. Blanca Félix / Chivas.

2. Esthefanny Barreras / Pachuca.

3. Itzel Velasco / América.

Defensas

4. Aaliyah Farmer / Chicago Red Stars.

5. Alexandra Godínez / Rayadas.

6. Ana Mendoza / Pumas.

7. Kenti Robles / Pachuca.

8. Kimberly Rodríguez / América.

9. Nicolette Hernández / Boston Legacy.

10. Reyna Reyes / Portland Thorns.

Mediocampistas

11. Alexia Delgado / Tigres.

12. Alice Soto / Rayadas.

13. Karla Nieto / Pachuca.

14. Maricarmen Reyes / Tigres.

15. Nancy Antonio / América.

16. Rebeca Bernal / Manchester United.

Delanteras

17. Charlyn Corral / Pachuca.

18. Diana Ordóñez / Tigres.

19. Jacqueline Ovalle / Orlando Pride.

20. Jasmine Casarez / Chivas.

21. Kiana Palacios / Utah Royals.

22. Montserrat Saldívar / América.

23. Scarlett Camberos / América.

BFG