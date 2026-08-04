La reconstrucción de Canelo comenzó: vuelve al gimnasio con la misión de recuperar su corona ante Mbilli

La pera vuelve a balancearse al ritmo de los golpes de Saúl "Canelo" Álvarez. No es un entrenamiento cualquiera. Es el comienzo de la reconstrucción del excampeón mexicano, que después de un año sin pelear regresa al gimnasio con un objetivo que va mucho más allá de vencer a Christian Mbilli. Su misión es recuperar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo y demostrar que la derrota ante Terence Crawford no definió el último capítulo de su carrera.

Las imágenes publicadas por el propio Canelo en sus redes sociales muestran una escena familiar. Combinaciones rápidas, desplazamientos cortos y la precisión que durante casi dos décadas lo convirtió en la cara del boxeo mexicano. Sin embargo, el contexto es completamente distinto al de cualquier otro campamento.

Por primera vez en muchos años, el tapatío no prepara una defensa del campeonato. Se prepara para recuperarlo.

¿Cuándo pelea el Canelo?

El próximo 31 de octubre, en Riad, Arabia Saudita, enfrentará al invicto francés Christian Mbilli, actual campeón supermediano del CMB. El combate representa la oportunidad de volver a ser monarca de una división que dominó durante años y en la que llegó a convertirse en campeón indiscutido.

La pelea también simboliza el inicio de una nueva etapa.

La derrota frente a Terence Crawford marcó un antes y un después en la carrera del mexicano.

Más allá de perder los cinturones, el combate dejó una reflexión que el propio Álvarez tardó varios meses en compartir públicamente.

Aprendí que a veces olvidamos lo básico. Yo olvidé lo básico en esa pelea", reconoció recientemente en una entrevista con CBS.

La autocrítica fue todavía más profunda cuando explicó que el problema no estuvo en la preparación física.

Mentalmente no estaba ahí. Hice todo correctamente en el gimnasio y durante el campamento. Si voy a seguir peleando, necesito estar ahí mental y físicamente. Porque siempre entreno al cien por ciento y soy muy disciplinado."

Para un peleador que durante años construyó su carrera sobre la disciplina y la fortaleza mental, la confesión representó una explicación poco habitual de la derrota más importante de su etapa como campeón absoluto del peso supermediano.

Canelo perdió su centro supermediano contra Crawford.' Mexsport

Una pausa obligada

Después del combate, Canelo también enfrentó un proceso de recuperación física. Fue sometido a una cirugía en el codo, una intervención que lo mantuvo alejado de los entrenamientos intensos y del ring durante varios meses.

Originalmente, su regreso estaba programado para septiembre.

Sin embargo, el propio boxeador reveló que la pelea contra Mbilli tuvo que aplazarse hasta finales de octubre debido a problemas familiares, una decisión que modificó por completo su calendario.

Lejos de permanecer encerrado en el gimnasio, aprovechó ese tiempo para desconectarse. Durante la Copa del Mundo asistió a distintos partidos de la Selección Mexicana, disfrutó del ambiente mundialista y encontró una pausa antes de volver a concentrarse en el boxeo.

Ahora esa etapa quedó atrás.

Los videos difundidos en sus redes sociales confirman que el campamento ya comenzó y que la preparación vuelve a ocupar el centro de su rutina.

Un cinturón con valor especial

El combate frente a Mbilli ofrece mucho más que un campeonato mundial. Si Canelo recupera el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo volverá a colocarse entre los campeones vigentes del boxeo mexicano, en un momento en que el país atraviesa un nuevo resurgimiento sobre los encordados

La reciente coronación de William "Camarón" Zepeda elevó a seis el número de campeones mundiales mexicanos. Un triunfo de Álvarez devolvería a México un título en una de las divisiones con mayor tradición para el pugilismo nacional.

También sería la tercera ocasión en la que Canelo conquista un campeonato mundial del peso supermediano, una muestra de longevidad poco común incluso entre los grandes nombres del boxeo.

Canelo vs Crawford

La revancha que sigue presente

Aunque toda su atención está puesta en Christian Mbilli, hay un nombre que continúa apareciendo cada vez que habla de su futuro.

Terence Crawford.

El estadunidense anunció su retiro después de vencer al mexicano, pero Álvarez no oculta que aceptaría una revancha si algún día se presenta la oportunidad.

"Como peleadores siempre queremos la revancha. Sé lo que hice mal. Si existe la oportunidad, sería increíble", afirmó en la entrevista con CBS.

Antes de pensar en ese segundo capítulo, Canelo tiene una misión inmediata.

Recuperar el cinturón que alguna vez unificó, demostrar que la pausa de un año fue suficiente para reconstruirse física y mentalmente, y confirmar que, a los 36 años, todavía puede escribir nuevas páginas en una carrera que ya ocupa un lugar entre las más importantes en la historia del boxeo mexicano.

Todo comenzó otra vez en el gimnasio. Frente a una pera de entrenamiento que, esta vez, no marca el inicio de un campamento cualquiera, sino el primer paso en la reconstrucción del legado de Saúl "Canelo" Álvarez.