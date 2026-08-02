¿Cuántos campeones mundiales de boxeo tiene México? Así quedó la lista tras el título del Camarón Zepeda

La coronación de William "Camarón" Zepeda en Las Vegas significó mucho más que un cinturón mundial. Su victoria por decisión unánime sobre Lamont Roach Jr. para conquistar el campeonato ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) confirmó que México sigue siendo una de las grandes potencias del pugilismo.

Con este triunfo, el país llegó a seis campeones mundiales activos, distribuidos en distintas categorías y organismos, una cifra que refleja la vigencia de una tradición que ha convertido a México en una fábrica de monarcas desde hace más de medio siglo.

Aunque el boxeo mexicano ya no concentra el dominio absoluto que tuvo en décadas anteriores, continúa colocando campeones en las principales divisiones y manteniendo presencia en las funciones más importantes del calendario internacional. Los seis campeones mundiales mexicanos

Tras la conquista de Zepeda, México cuenta con representantes en cuatro de los principales organismos que rigen el boxeo profesional.

José "Chapulín" Salas

Categoría: Peso gallo (118 libras)

Organismo: Federación Internacional de Boxeo (FIB)

El invicto sonorense posee marca de 17 victorias, sin derrotas y 11 nocauts. Se consolidó como campeón tras abrirse paso entre los mejores de la división y hoy es uno de los peleadores con mayor proyección del boxeo mexicano.

Christian "Chispa" Medina

Categoría: Peso gallo (118 libras)

Organismo: Organización Mundial de Boxeo (OMB)

El jalisciense suma 27 triunfos, cuatro derrotas y 19 nocauts. Su ascenso lo convirtió en otro de los campeones mexicanos dentro de una de las divisiones históricamente dominadas por el pugilismo nacional.

Rafael "Divino" Espinoza

Categoría: Peso pluma

Organismo: Organización Mundial de Boxeo (OMB)

Espinoza sorprendió al mundo cuando derrotó a Robeisy Ramírez para conquistar el cinturón mundial. Desde entonces ha defendido con éxito el campeonato, consolidándose como una de las grandes figuras del boxeo mexicano actual.

William "Camarón" Zepeda

Categoría: Peso ligero

Organismo: Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

El mexiquense escribió una nueva página en la historia al derrotar a Lamont Roach Jr. y conquistar el cinturón verde y oro del CMB. Su récord quedó en 33 victorias, una derrota y 27 nocauts, consolidándose como uno de los peleadores más espectaculares de la división.

Emanuel "Vaquero" Navarrete

Categoría: Superligero

Organismos: Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB)

Navarrete continúa ampliando un legado que ya lo coloca entre los mejores boxeadores mexicanos de su generación. Con títulos en cuatro divisiones diferentes, ahora mantiene dos cinturones en la categoría superligera y sigue siendo uno de los campeones más respetados del circuito.

Jaime Munguía

Categoría: Supermediano

Organismo: Asociación Mundial de Boxeo (AMB)

El tijuanense recuperó protagonismo al conquistar el campeonato mundial supermediano de la AMB. Tras una exitosa carrera en peso superwelter, Munguía volvió a colocarse entre la élite del boxeo internacional. México mantiene viva una tradición histórica

El boxeo ha sido durante décadas el deporte que más campeones del mundo ha entregado a México.

Figuras como Rubén Olivares, Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Ricardo López, Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Juan Manuel Márquez y Saúl Álvarez construyeron una escuela reconocida en todo el planeta, caracterizada por el ataque constante, la resistencia y el intercambio de golpes.

La nueva generación busca mantener ese legado. La coronación de Zepeda confirma que el relevo ya está en marcha y que México sigue siendo protagonista en los principales escenarios del pugilismo mundial. Canelo busca aumentar la lista

La cifra de seis campeones podría crecer antes de que termine el año.

El próximo 31 de octubre, Saúl "Canelo" Álvarez intentará recuperar un campeonato mundial cuando enfrente al francés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, por el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Si consigue la victoria, México volvería a tener siete campeones mundiales activos, una cifra que reforzaría el buen momento que atraviesa el boxeo nacional.