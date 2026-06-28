Tras no pelear en septiembre, 'Canelo' es imbatible

De los 22 años como profesional, Saúl Canelo Álvarez fue alejado de pelear en septiembre en 9 ocasiones, mes sumamente representativo para México y para el pugilista azteca que se lo ha convertido en parte de su carrera.

Una vez confirmada la noticia que Canelo Álvarez no subirá al cuadrilátero el sábado 12 de septiembre ante Christian Mbilli, el boxeador tapatío de 35 primaveras vivirá por novena ocasión un año sin pelear en el mes patrio.

Pese a que 2 de sus 3 derrotas las sufrió en septiembre (Floyd Mayweather, Jr. en 2013 y Terence Crawford en 2025) Saúl Álvarez construyó su carrera en el cuadrilátero defendiendo a México en el mes marcado por su Independencia.

'Canelo' Álvarez sentado en su esquina. Mexsport

¿Cómo le va a ‘Canelo’ cuando no pelea en septiembre?

No todo son malas noticias para Canelo Álvarez, ya que las estadísticas marcan que luego de no haber peleado en el mes de septiembre, ganó cada una de sus contiendas, por lo que de mantener la narrativa, vencerá al camerunés Christian Mbilli y se hará del título del peso mediano WBC.

2005 / octubre Vs Abraham González (México).

2007 / diciembre Vs Sean Holley (Estados Unidos).

2008 / octubre Vs Larry Mosley (Estados Unidos).

2014 / última pelea del año en el mes de julio.

2015 / noviembre Vs Miguel Cotto (Puerto Rico).

2019 / noviembre Vs Sergey Kovalev (Rusia).

2020 / diciembre Vs Callum Smith (Gran Bretaña).

2021 / noviembre Vs Caleb Plant (Estados Unidos).

2026 / octubre Vs Christian Mbilli (Camerún).

La pelea de este 2026 ante Christian Mbilli se llevará a cabo en una fecha por confirmar dentro del mes de octubre, sin embargo, Arabia Saudita se mantiene como la sede para recibir la pelea entre el mexicano y el camerunés.

BFG