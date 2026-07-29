Gran gesto del Canelo: apoyará a seleccionado mexicano que pidió ayuda

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió a mostrar su generosidad ante el apoyo que solicitó el boxeador Josué Zepeda, seleccionado de México, que próximamente participará en el Campeonato Mundial de Montenegro Sub-19.

El seleccionado de Baja California compartió en redes la buena y la mala noticia. La primera es que fue convocado para representar a nuestro país, por tercera ocasión, en el certamen que se realizará en Budva, Montenegro, pero ellos tendrían que cubrir con todos los viáticos, que ascienden a 80 mil pesos aproximadamente.

Josué Zepeda es seleccionado de México que participará en el Campeonato Mundial de Montenegro Sub-19 Captura de pantalla

“Acaban de convocarme para representar a México por tercera ocasión, esta vez en Budva, Montenegro del 14 al 28 de octubre. La mala noticia es que tenemos que cubrir con todos los viáticos y sería un total de 80 mil pesos, aproximadamente”, explicó en un video que publicó el martes 28 de julio de 2026.

La fecha límite para cubrir la cantidad es el próximo 21 de agosto. “Para esto quiere pedirles todo su apoyo, cualquier donación, cualquier aporte es bienvenido, espero contar con su apoyo, que compartan este video y muchas gracias a todos”.

Ante el panorama y fiel a su costumbre de mostrar su apoyo, Saúl “Canelo” Álvarez reaccionó al mensaje y aseguró que contará con él, además de desearle éxito.

“Te van a contactar para que estés pendiente, cuenta con ello y mucho éxito”, respondió el púgil mexicano.

El seleccionado de México agradeció la generosidad del “Canelo” Álvarez: “El mejor boxeador del mundo y, además, un corazón muy noble, muchas gracias por el apoyo”.

Por su parte, el cantante Luis Ángel “El Flaco” enalteció la generosidad de Saúl Álvarez y le mandó bendiciones.

“Ya me ganó ‘Canelo’, qué chingón, Dios te bendiga. Llegué tarde al video”, publicó