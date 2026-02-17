Terence Crawford minimiza la pegada del ‘Canelo’ Álvarez

Terence Crawford minimizó la pegada del mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, después de los 12 rounds que disputaron sobre el ring del Allegiant Stadium de Las Vegas el pasado 13 de septiembre de 2025, en el que el estadunidense se impuso por decisión unánime.

“Me han pegado más fuerte en una pelea real. Mean Machine pega más fuerte que Canelo, para mí, para ser honesto”, señaló Crawford en referencia al lituano Egidijus Kavaliauskas y que recopiló Boxing News.

En aquella batalla, ‘Canelo’ Álvarez le cedió sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano a Terence Crawford ante más de 70 mil aficionados presentes. Fue la tercera derrota del tapatío, luego de dos tarjetas de los jueces por 115-113 y otra de 116-112.

Después de unos meses, Crawford anunció su retiro. En la gala de los Rings Awards, el estadunidense y el mexicano coincidieron, donde el expeleador invicto le agradeció al ‘Canelo’ Álvarez por la pelea que sostuvieron.

CRAWFORD VS KAVALIAUSKAS EN 2019

El 14 de diciembre de 2019, Terence Crawford enfrentó al lituano Egidijus Kavaliauskas (21-0-1, con 17 nocauts en ese entonces), en disputa el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Egidijus Kavaliauskas puso en predicamento al boxeador invicto, luego de derribarlo con un derechazo, pero el réferi en turno dictaminó que no fue una caída. Después, el estadunidense mandó en tres ocasiones a la lona a ‘Mean Machine’ y lo noqueó en el noveno asalto, cuando habían transcurrido 44 segundos para retener la corona en el Madison Square Garden.

En aquella ocasión, Terence Crawford consiguió su séptimo nocaut de manera consecutiva.