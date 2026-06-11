Canelo Álvarez revela qué futbolista podría resistirle un round de boxeo y sorprende con su elección

La inauguración de la Copa Mundial de 2026 reunió a figuras de distintos ámbitos y una de las más ovacionadas fue la del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, quien acudió al Estadio Ciudad de México para presenciar el duelo entre México y Sudáfrica.

El campeón tapatío tuvo una participación especial en la ceremonia posterior al encuentro, ya que fue el encargado de entregar el reconocimiento al Jugador del Partido, galardón que recibió Julián Quiñones tras su destacada actuación en la victoria del Tri.

Antes del arranque del encuentro, Canelo conversó con DAZN y respondió a una pregunta que rápidamente llamó la atención de los aficionados. Al ser cuestionado sobre qué futbolista tendría las condiciones para aguantarle un round completo dentro de un cuadrilátero, el mexicano reconoció que era una elección complicada.

Es muy difícil", respondió inicialmente, aunque finalmente se inclinó por Cristiano Ronaldo.

A sus 41 años, el delantero portugués sigue siendo reconocido por su extraordinaria condición física, una disciplina que ha mantenido durante más de dos décadas al máximo nivel del futbol mundial. Para Canelo, esa fortaleza y preparación física convierten al astro de Al-Nassr en el candidato ideal para resistir un asalto frente a uno de los mejores boxeadores de su generación.

Durante la entrevista, el campeón mexicano también admitió que no es un gran seguidor del futbol, aunque manifestó su apoyo total a la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo y expresó su deseo de ver un torneo exitoso para el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Además, al ser cuestionado sobre si tiene algún equipo favorito en España, reconoció que no sigue de cerca LaLiga, pero señaló que si tuviera que elegir uno se quedaría con el Barcelona.

La presencia de Canelo fue una de las más destacadas en la inauguración mundialista. Entre aficionados, exjugadores y celebridades, el boxeador acaparó reflectores tanto por su participación en la ceremonia como por una declaración que abrió el debate entre seguidores del boxeo y del futbol sobre quién podría sobrevivir a un round frente al campeón mexicano.