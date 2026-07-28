UEFA arremete contra la FIFA por presunto plan de vender el Mundial: "El futbol no está en venta"

La tensión entre la UEFA y la FIFA volvió a escalar tras la publicación de un artículo de The Times que asegura que Gianni Infantino analiza un proyecto para vender participaciones del Mundial a inversionistas privados. El organismo europeo lanzó un duro mensaje al considerar que la gobernanza del futbol "no puede ponerse a la venta".

La nueva disputa se suma a las diferencias surgidas durante el pasado Mundial, cuando la FIFA revocó la tarjeta roja y la sanción impuesta al delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, una decisión que generó críticas dentro del futbol internacional.

UEFA responde con dureza a Gianni Infantino

Después de la publicación de The Times, la UEFA expresó públicamente su rechazo al supuesto proyecto impulsado por Infantino.

Esto traspasa una línea que las instituciones que regulan el futbol nunca deberían cruzar. La UEFA se lo toma muy en serio. El alma y la gobernanza del futbol no son activos con los que se pueda comerciar. Ninguno de nosotros es dueño del futbol. No le corresponde a la FIFA venderlo", señaló el organismo europeo en una publicación difundida en redes sociales.

La UEFA también pidió que federaciones nacionales, ligas, clubes, jugadores, aficionados y gobiernos analicen con seriedad las implicaciones que tendría una operación de este tipo para el futuro del futbol.

¿Cuál es el plan de la FIFA?

De acuerdo con The Times, la FIFA estudia la creación de una empresa que administre sus principales competiciones, entre ellas la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes, con el objetivo de abrir la puerta a inversionistas privados.

El proyecto podría generar ingresos por decenas de millones de dólares, aunque también despertó preocupación por la posibilidad de que ambos torneos aumenten su frecuencia o amplíen aún más el número de participantes para incrementar su rentabilidad.

Según el diario británico, personas cercanas a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conocen la propuesta. Además, la FIFA confirmó que Thrive Capital, firma encabezada por Joshua Kushner, sería el principal grupo inversor, mientras que JP Morgan actuaría como asesor financiero del proyecto.