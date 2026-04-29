¿Desconectado de la realidad? Canelo  desata furia tras afirmar que "el pobre es pobre porque quiere"

Saúl Canelo Álvarez está próximo a integrar el exclusivo club de los deportistas con mil millones de dólares. El boxeador posee una enorme colección de autos de lujo y múltiples negocios alrededor de su carrera profesional; sin embargo, lanzó una declaración en el podcast de Oso Trava que ha desatado la furia de sus seguidores en redes sociales al afirmar que la carencia económica es una cuestión de voluntad.

Con una fortuna que bordea los 1,000 millones de dólares, el excampeón mundial presume hoy una calidad de vida que dista drásticamente de sus orígenes. A pesar de que buena parte de su infancia transcurrió entre carencias, este cambio radical ha llevado al púgil a sostener la premisa de que "el pobre es pobre porque quiere".

Siempre he dicho que el pobre va a ser pobre porque quiere", lanzó Álvarez durante la entrevista, donde detalló su proceso para convertirse en milmillonario. El tapatío contrastó su gestión financiera con la de otras leyendas del boxeo como Mike Tyson o Floyd Mayweather, quienes han enfrentado dificultades económicas a pesar de haber generado ganancias históricas en sus mejores años.

Álvarez explicó que su mentalidad obedece a una cultura del trabajo que asimiló desde niño, cuando entendió que para obtener algo debía trabajar por ello. Según el boxeador, el problema radica en la falta de educación financiera y en la incapacidad de las personas para gestionar grandes sumas de dinero sin caer en el despilfarro.

Si no tienes la capacidad de pensar así, si no tienes una educación sobre el dinero, siempre vas a ser pobre", sentenció. "Ahorita dale 10 millones de dólares a una persona que no tiene ni un cinco y él se va a querer gastar 15 millones de dólares, va a volver a lo mismo. No hay dinero que no se acabe si no lo inviertes y tienes activos".

El boxeador recordó un episodio personal en el que su fortuna pasó de 10 millones de dólares a solo 100 mil dólares debido a compras inmobiliarias y gastos menores. Esa experiencia fue el punto de inflexión que lo llevó a enfocarse en la inversión en lugar del consumo. "Ahí dije: por más que tengas, si lo gastas así, es porque no piensas", describió.

A lo largo de los años, las inversiones de Álvarez se han diversificado en sectores ajenos al deporte, lo que ha permitido que su capital escale a niveles insospechados. Sin embargo, sus palabras han sido recibidas con dureza en plataformas digitales, donde usuarios le recriminan la falta de sensibilidad ante las barreras sistémicas que impiden la movilidad social en México y el resto del mundo.

A pesar de la polémica, el equipo del "Canelo" mantiene el enfoque en sus próximos compromisos deportivos y en la expansión de su imperio empresarial, que incluye desde bebidas hidratantes hasta estaciones de servicio.