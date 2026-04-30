Memo Ochoa piensa en el retiro, Manuel Neuer en seguir como uno de los mejores arqueros del mundo

Mientras el fantasma del retiro ya ronda alrededor de Guillermo Ochoa , que de repente volvió a la palestra informativa ante las versiones de que tras su participación en el Mundial pondría el final de su trayectoria deportiva, en Alemania, Manuel Neuer, a la misma edad está en negociaciones para seguir en 2027 como arquero del Bayern Múnich.

Desde la mañana de este jueves comenzaron a crecer los reportes de que Ochoa había tomado la decisión de poner fin a su carrera siendo mundialista por sexta ocasión, luego de que el influencer deportivo italiano Fabrizio Romano hizo un reporte con esa versión en sus redes sociales.

De inmediato Ochoa cobró una relevancia por su futuro y no por su estado de forma para ser contemplado para disputar el Mundial en casa. Videos con extractos de una entrevista con TUDN dejaban abierta esa opción que Fabrizio Romano dio por un hecho.

Sí (retirarse del Tri) y de mi carrera podría ser. Es difícil, sin duda, pero en mi caso no será tan difícil porque lo he disfrutado muchos años y llega un punto que tu cabeza y cuerpo dicen ‘lo hemos dado todo, lo has dejado todo’, entonces te vas tranquilo y ese será mi caso, irme tranquilo, mi cuerpo y mi familia están preparados”.

Ochoa cumplirá 41 años cuando el Mundial haya terminado. Actualmente se encuentra con el AEL Limassol de Chipre, con el que tiene acuerdo vigente hasta el 31 de mayo, siendo más nota por los errores que le han costado puntos a su equipo que por actuaciones destacadas.

El mismo día que Ochoa deshoja la margarita del retiro, a su misma edad Neuer está en el umbral de disputar la final de la Champions League con el Bayern Múnich, con el que ya se coronó monarca de la Bundesliga. Es tan alto su nivel y valía para el entrenador Vincent Kompany que sus agentes ya fueron contactados por la directiva para extender por lo menos un año más su vínculo.

A diferencia de Ochoa, quien recibiría el llamado del Tri para ir al Mundial más como un homenaje que como una necesidad deportiva, Neuer es fundamental en el esquema de Julian Nagelsmann, ratificando que es el titular bajo el arco teutón con miras a la justa del orbe.

En más de dos décadas como portero profesional, Ochoa ha defendido el arco de ocho equipos diferentes y cuya aventura en el futbol europeo jamás cuajó en un equipo de primer nivel de una de las ligas más relevantes del continente. Es otro contraste con su contemporáneo Neuer, campeón con Alemania en el Mundial de Brasil 2014, lleva 16 temporadas con el Bayern Múnich siendo uno de los mejores arqueros del mundo.