Ildemaro Vargas extiende su racha tras México y se mete en la historia de MLB

El venezolano Ildemaro Vargas sigue encendido con el bat y convirtió su paso por la Mexico City Series en el impulso definitivo para una racha que ya es histórica. Tras sus actuaciones en el Estadio Alfredo Harp Helú, el infielder de los Arizona Diamondbacks mantiene un inicio de temporada que lo coloca entre los nombres más consistentes de todo el beisbol.

El jueves, Vargas volvió a responder al conectar un sencillo productor en el cuarto episodio frente a los Milwaukee Brewers, una conexión que además de abrir la pizarra, extendió su racha de imparables a 23 juegos consecutivos. El batazo llegó tras un doble de Corbin Carroll, quien posteriormente anotó con hit del cubano Lourdes Gurriel Jr., en una secuencia que volvió a exhibir la constancia del venezolano.

Incluso en un juego adverso, su consistencia no se detuvo. Vargas terminó la jornada de 4-2, aunque Arizona fue superado 13-1 por Milwaukee, reafirmando que su momento ofensivo se mantiene más allá del resultado colectivo.

Pero el contexto le da aún más peso a lo que está logrando. Durante su paso por la Ciudad de México, Vargas no solo fue protagonista, sino que extendió su racha a 19 y luego a 20 juegos, siendo pieza importante en la división de triunfos ante los San Diego Padres. Incluso firmó un juego de tres imparables con cuadrangular y cuatro producidas, consolidándose como uno de los nombres más encendidos del momento.

Ese rendimiento en territorio mexicano terminó por catapultarlo. Ahora, con 23 juegos consecutivos pegando de hit para abrir temporada, Vargas está empatado con Edgar Rentería (2006) como la segunda racha más larga desde 1940, solo detrás de los 30 encuentros de Ron LeFlore en 1976. También dejó atrás registros históricos como el de Joe Torre, quien abrió 1971 con 22 juegos al hilo.

La racha no se limita únicamente a esta campaña. Si se toma en cuenta el cierre del año pasado, Vargas presume 26 juegos consecutivos bateando de hit, la cadena activa más larga en las Mayores y la más extensa desde lo hecho por Bryan Reynolds en 2024.

Además, el venezolano ya igualó a Wilson Ramos con la seguidilla más larga para un jugador nacido en Venezuela, reafirmando el impacto de su momento. Dentro de la historia de Arizona, sus 23 juegos ocupan el tercer lugar, solo por detrás de Luis González (30 en 1999) y Tony Womack (24 en 2000).

Lo más llamativo es que esta explosión ofensiva no llegó de la nada. México fue el punto de quiebre, el escenario donde Vargas terminó de consolidar su ritmo y trasladarlo de inmediato al resto de la temporada. Hoy, su nombre no solo figura entre los más productivos, sino que ya está inscrito en conversaciones históricas del juego.