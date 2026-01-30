El guiño que sacude al boxeo: Turki Al-Sheikh junta a Canelo y Mbilli y apunta a una pelea en septiembre

En una noche cargada de simbolismo para el boxeo mundial, la gala de The Ring Awards dejó algo más que trofeos y discursos. Turki Al-Sheikh, el jeque saudí que hoy marca el pulso de las grandes carteleras, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje tan breve como contundente. Un video junto a Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli bastó para encender las alarmas sobre el futuro inmediato del campeón mexicano.

La escena ocurrió durante la celebración de Ring Magazine en Nueva York y rápidamente fue leída como un fuerte guiño a los planes de Turki para septiembre, cuando Canelo volvería al ring en Arabia Saudita. El nombre que aparece en primer plano es el del camerunés Christian Mbilli, recién elevado a campeón mundial absoluto de los supermedianos por el Consejo Mundial de Boxeo.

Mbilli, apodado Solide, llega a ese estatus tras un camino de paciencia y golpes. El 29 de junio noqueó en el primer asalto a Maciej Sulecki en Quebec para conquistar el título interino del CMB. El 13 de septiembre, en la cartelera previa al combate Canelo-Crawford transmitido por Netflix a casi 40 millones de espectadores, defendió ese cinturón ante Lester Martínez en una pelea que fue reconocida como Pelea de la Noche y posteriormente como Pelea del Año por el WBC.

Esa misma noche, Canelo perdió su corona ante Terence Crawford. El estadunidense dejó vacante el cinturón semanas después y anunció su retiro, lo que llevó al organismo con sede en México a retirar la etiqueta de interino al título de Mbilli y declararlo campeón mundial pleno de las 168 libras. El CMB incluso ordenó un combate entre Mbilli y el británico Hamzah Sheeraz, pero la negativa de este último allanó el camino para la decisión final.

Aunque el Consejo había contemplado una revancha de Mbilli ante Lester Martínez, todo indica que el escenario cambió. El video de Turki funciona como una señal clara. Canelo ya no sería el campeón, sino el retador, y Mbilli el hombre a vencer. El propio boxeador radicado en Montreal no ha ocultado su ambición.

Será un privilegio pelear con un nombre tan grande como Canelo”, dijo Mbilli a The Ring hace unos días. “Creo que Canelo ya está muy viejo. No es el mismo de hace cinco o diez años. Pero sigue siendo peligroso y uno de los tres mejores de la división”.

El mensaje, amplificado por la figura de Turki Al-Sheikh, coloca a Arabia Saudita como el próximo gran escenario del drama supermediano y confirma que el poder del jeque ya no sólo financia peleas. También las anuncia.

Crawford, mejor boxeador del año tras derrotar a Canelo

La misma velada en Nueva York sirvió para cerrar otro capítulo histórico. Terence Crawford fue reconocido como el Peleador del Año 2025 por The Ring, cuatro meses después de vencer a Canelo Álvarez y poco tiempo después de anunciar su retiro.

Crawford, originario de Omaha, subió dos divisiones para enfrentar al mexicano y lo derrotó con claridad en las tarjetas el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El juez Steve Weisfeld anotó 116-112, mientras Tim Cheatham y Max De Luca vieron siete asaltos para el estadounidense y marcaron 115-113.

Esa victoria convirtió a Crawford en el único campeón indiscutible en tres divisiones en la era de los cuatro cinturones. Un logro que, según él mismo, cerró cualquier pendiente en su carrera.