Cómo la carrera de Miami marcará un antes y después en la F1 2026 

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha tenido un inicio turbulento, marcado por una normativa técnica que ha generado tantas críticas de los pilotos como también de los aficionados, una situación que llevó a modificar algunas normas de cara al Gran Premio de Miami después de tres carreras disputadas y aprovechando el descanso por las cancelaciones de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita.

Desde el inicio de esta nueva era, el motor híbrido con una distribución de potencia del 50% eléctrica y 50% de combustión interna ha sido el centro de la polémica. La reducción de velocidad —de varios segundos por vuelta— y la complejidad de la gestión de energía llevaron a pilotos como Max Verstappen a comparar la experiencia con el videojuego "Mario Kart", mientras que Lando Norris calificó a estos monoplazas como los "peores de la historia" en términos de conducción.

Seguridad y precisión: El cambio ordenado desde la FIA

El principal motor de los cambios que entran en vigor este fin de semana en Florida es la seguridad. El accidente entre Oliver Bearman, integrante del equipo Haas, y Franco Colapinto, Alpine, en el Gran Premio de Japón, encendieron las alarmas sobre las nuevas normativas. El diferencial de velocidad extremo entre ambos coches, mientras uno estaba en plena aceleración y el otro en modo de recuperación generó un fuerte impacto.

Para mitigar este riesgo, la Federación ha implementado lo que Toto Wolff, jefe de Mercedes, describe como un trabajo de "bisturí y no de bate de béisbol". Los cambios se centran en limitar las técnicas de recarga más agresivas durante la clasificación y reducir el llamado super-clipping, ese fenómeno donde el motor eléctrico deja de empujar bruscamente al final de las rectas para alimentar las baterías.

El objetivo de estas modificaciones es que la clasificación vuelva a ser una sesión "a fondo", eliminando comportamientos erráticos del motor que confunden tanto a pilotos como a aficionados. Aunque estos ajustes solo corrigen, según expertos, un 20% del problema estructural, se espera que reduzcan drásticamente las peligrosas brechas de velocidad en pista.

Miami: El inicio del "Campeonato 2.0"

El largo parón permitió a las fábricas trabajar a marchas forzadas. Fred Vasseur, director de Ferrari, ha sido claro: en Miami empieza un nuevo campeonato. La mayoría de la parrilla presentará paquetes de mejoras masivos que, en casos como el de McLaren, equivalen a poner en pista un auto completamente nuevo. El equipo de Woking ha confirmado actualizaciones en el suelo, los conductos de freno y la carrocería de su MCL40, buscando recuperar el terreno perdido ante Mercedes y Ferrari.

Por su parte, Red Bull y Ferrari han sido captados probando alerones traseros revisados y nuevos pontones laterales. Incluso Honda ha aprovechado el tiempo para realizar pruebas estáticas en su sede de Sakura, intentando diagnosticar las vibraciones que han lastrado al Aston Martin en el arranque de la temporada.