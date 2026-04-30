¿Lewandowski a la Juventus? El bombazo que sacude al Barcelona y al mercado de contrataciones

El futuro de Robert Lewandowski parece alejarse del Camp Nou. Según reveló el diario Sport, la Juventus de Turín ha irrumpido con fuerza en la planificación deportiva del Barcelona, presentando una oferta oficial para hacerse con los servicios del goleador polaco de cara a la próxima temporada.

La directiva de la Vecchia Signora, encabezada por su director general Daniel Comolli, ya habría mantenido una reunión clave con el agente del jugador, Pini Zahavi. Los términos sobre la mesa señalan un contrato por una temporada (con opción a una segunda según rendimiento), Un salario neto de 6 millones de euros anuales y Bonificaciones variables por objetivos individuales y colectivos.

Hay optimismo en el norte de Italia. Se espera que las negociaciones avancen durante las próximas semanas, con una reunión definitiva en Turín programada para finales del mes de mayo donde se sellarían los detalles del acuerdo.

La apuesta de la Juventus por el polaco es tan firme que el club ha decidido suspender las negociaciones para renovar a Dusan Vlahovic. El delantero serbio ha pasado a un segundo plano, supeditado a la decisión final de un Lewandowski, que es visto como la pieza veterana ideal para devolver a la Juve a la élite europea. Eso sí, la operación tiene una condición sine qua non: la clasificación matemática de la Juventus para la Champions League. Actualmente, la Juventus tiene el cuarto sitio de la Serie A, con 64 unidades, tres más que el Como, su más cercano perseguidor para esa plaza del torneo élite de Europa.

Robert Lewandowski lamenta una derrota ante el Atlético de Madrid. Reuters

Mientras tanto, medios especializados como La Gazzetta dello Sport coinciden en que esta operación marcaría el fin de una era en el Barça. La Juventus busca replicar el "efecto Cristiano Ronaldo" con un delantero de jerarquía inmediata, mientras que para el equipo blaugrana desprenderse de una de las figuras más cotizadas de su plantel parece ser la única vía para acudir al mercado de transferencias con garantías de éxito.