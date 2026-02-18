El regreso de Christian Martinoli: el 'Deus' volverá a narrar la Liga MX en este Viernes Botanero 

La espera terminó para la afición del "periodismo de acompañamiento". Tras una ausencia que encendió las alarmas en los pasillos de TV Azteca, se confirmó que Christian Martinoli retomará los micrófonos este viernes 20 de febrero para encabezar la transmisión estelar del Viernes Botanero. El narrador más influyente de México está de vuelta tras superar los problemas de salud que lo mantuvieron alejado de las transmisiones en semanas recientes.

¿Qué le pasó a Martinoli?

El cronista estrella de Azteca Deportes sufrió una infección gastrointestinal que se complicó debido a una recaída, obligándolo a guardar reposo absoluto. Durante su convalecencia, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, demostrando que su estilo ácido y disruptivo es el motor de los niveles de audiencia de la televisora del Ajusco. Aunque Carlos "Warrior" Guerrero y el resto del equipo de los aztecos mantuvieron el barco a flote, la química de la "fórmula original" es irreemplazable.

Martinoli y Luis García, garantía de buenas transmisiones de TV. X: @martinolimx

El escenario del retorno: Puebla vs. América

El regreso oficial está programado para el duelo entre Puebla y América, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026. La transmisión iniciará a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) por la señal de Azteca 7. Se espera que Martinoli comparta cabina con su "fiel escudero" Luis García, el carisma de Jorge Campos y el análisis de David Medrano, conformando el equipo que definitivamente ha dominado el rating deportivo de los partidos de la Liga MX en la última década.

Sobre el impacto en el rating y las expectativas, para TV Azteca el retorno de su narrador principal representa un impulso vital en la competencia directa por el horario estelar. Los aficionados esperan no solamente la crónica del partido, sino las habituales anécdotas y el humor negro que definen al narrador. Con el Viernes Botanero recuperando a su pieza clave, la jornada futbolística promete recuperar ese "picante" que Martinoli sabe recetar jornada a jornada de la Liga MX.