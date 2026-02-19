Liga MX. Kevin Álvarez comerá banca en el Puebla vs América; Alejandro Zendejas sigue en duda

El presente de Kevin Álvarez no es alentador con el América. Los abucheos de su propia afición es un enorme peso. Sin embargo, las rechiflas ya no se escucharían en la visita de las Águilas al Puebla, porque el lateral derecho estará en la banca.

André Jardine, entrenador del América, anticipó que la lateral derecha verá el debut de Aarón Mejía, uno de los refuerzos de las Águilas en el Clausura 2026, jugador procedente de los Xolos de Tijuana que llegó a Coapa en calidad de préstamo.

Sin embargo, el estratega brasileño reiteró su exigencia sobre Kevin Álvarez, quien perdió competencia interna ante la baja por lesión de Dagoberto Espinoza.

“Kevin Álvarez cuenta con todo nuestro apoyo. En cuanto siga entrenando y enfocado como lo veo, va a tener mi apoyo. El día que desista de querer competir, dejaremos que siga otro camino. Los abucheos en clubes como éste son parte y él vive esto por primera vez en su carrera”, indicó André Jardine.

El entrenador del América incluso comparó el momento de crisis que vivió Alejandro Zendejas, volante que hoy es referente.

“Yo me acuerdo de que la gente abucheaba a Zendejas. Así es el futbol, la gente le reconoce cuando hace las cosas bien. Siento que en este momento hay mucha carga sobre él y mañana jugará Aarón Mejía para darle pausa y aire a Kevin. La confianza sigue y se va a sumar a casos de otros tantos que fueron abucheados y se fueron como ídolos y campeones”, señaló el entrenador americanista.

¿Cuál es la lesión de Alejandro Zendejas?

Sobre la disponibilidad de Alejandro Zendejas, el técnico André Jardine la puso en vilo. Hay miedo de arriesgarlo. Mientras que el uruguayo Thiago Espinosa está cerca de su debut en la Liga MX.

“Estamos cerca de tener a todos. Thiago (Espinosa) no entrenó el martes porque le dolía el estómago por algo que comió, pero ya está normal. Con Alejandro Zendejas tenemos todo el cuidado, pero si estuviera a punto, vamos a evaluar si lo llevamos a la banca o contra Tigres, pero está cerca de regresar; con Dagoberto estamos en cuenta regresiva, le falta cerca de un mes para estar al parejo. Cuento los días para ver al grupo entrenando por completo”, mencionó entusiasta.

Aunque el América ha sido hermético en explicar el estado físico del volante Alejandro Zendejas, el director técnico ofreció un panorama de lo que sucede con el dorsal 10.

“Zende tuvo un desgarre pequeño en el gemelo durante la pretemporada y perdió una parte importante. Cuando regresó (jugó ante Monterrey y la Concachampions ante Olimpia), en el partido sintió incomodidad en la pierna y lo manejamos con cuidado. Una lesión puede desencadenar otras por compensación en la forma de correr, tiempo perdido de entrenamiento y al mismo tiempo debemos de sumar”.

Cabe recordar que el martes, Alejandro Zendejas trabajó de manera diferida el inicio del entrenamiento en Coapa, situación que mantuvo prendidas las alarmas.

“Siempre quiere regresar cuanto antes, la parte física es una ciencia que no tiene que ver con matemáticas, es una ciencia que exige mucho conocimiento, tenemos profesionales para sumar este tema. En el caso del jugador es muy particular y no nos queremos equivocar. Vamos a tener un cuidado especial con él, para que cuando regrese no tenga recaídas”.

Por otro lado, André Jardine anticipó otra decisión técnica para la visita al Puebla, duelo correspondiente a la J-7 del Clausura 2026 Liga MX, la participación estelar del media punta brasileño Raphael Veiga.

“Tuvimos el cuidado para que se adaptara a la altura y al grupo. Está con muchas ganas de jugar, Raphael Veiga eligió el paso acá por sus ganas de jugar con este grupo. No acostumbro a dar pistas, pero en este caso vale la pena, porque sé que la afición está con ganas de verlo de inicio y mañana empezará, posiblemente juegue 90 minutos”, presumió el entrenador de las Águilas

América, contra las cuerdas en Regla de Menores

En conferencia de prensa, André Jardine reconoció uno de los inconvenientes que sufre su cuerpo técnico en el torneo Clausura 2026, sobrellevar la Regla de Menores. El América acumulan 217 minutos, pero los requeridos al finalizar la fase regular son 1,170 minutos.

“Es un tema que nos preocupa un poco, tenemos pocos minutos de menores. Miras como son las cosas, la mala expulsión de Ramón Juárez ante San Luis nos complicó buscar los tres puntos y tuvimos que sacar a Pato Salas jugando como enganche que es como ha entrenado, nos complicó en la zona de minutos donde pensábamos que Pato sumaría al menos 90”, justificó André Jardine.

Pero el entrenador brasileño confía en que resolverán la Regla de Menores al tiempo que levantarán el vuelo para meterse a los puestos de Liguilla.

“Tenemos jugadores para sumar estos minutos como Pato, Violante, Miguel Vázquez. Algunos ya no suman como Ramón y Dagoberto que fue el que más nos sumó el torneo pasado. Nos complica este tema, pero partiremos esta próxima jornada para tenerlo en mente y tener en ellos tres más constancia”.