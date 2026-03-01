Exjugadores de la Liga MX incendian el Clásico uruguayo al negarse el saludo

Lo había avisado desde enero. Washington Aguerre, exjugador de los Gallos del Querétaro y que ahora pertenece a un grande de Uruguay, el Peñarol, dijo que no saludaría a Maximiliano Silvera, su rival en el Nacional.

La historia es sencilla, Silvera, que hasta diciembre fue jugador del Peñarol, se pasó a la banqueta opuesta, con los del Nacional, y en el primer Clásico en el que se topó de frente a sus excompañeros, tres de ellos le pagaron con desprecio.

Uno de ellos fue Aguerre, quien es recordado por haber defendido dos años el arco de los Gallos del Querétaro en México entre 2021 y 2023 teniendo buenas actuaciones. Silvera coincidió en ese momento con Aguerre en la Liga MX jugando para los Bravos.

¿QUÉ PASÓ EN EL CLÁSICO URUGUAYO?

El fútbol uruguayo, donde la pasión se devora a la cortesía, vivió este domingo un nuevo capítulo de su manual de tensiones. En el Gran Parque Central, Maximiliano Silvera, hasta hace unas semanas ídolo y goleador de Peñarol, extendió la mano hacia quienes fueron sus compañeros.

Aficionados de Peñarol siempre pasionales. Archivo

Tres jugadores de Peñarol decidieron que la amistad tiene fecha de caducidad cuando se cambia de colores. Entre ellos, la figura que más ruido ha generado en el mercado internacional: Washington Aguerre.

Aguerre, cuya personalidad volcánica ya era conocida en México, no solo evitó el contacto visual con Silvera, sino que cumplió con una sentencia que él mismo había dictado antes, "Saludarlo no, eso es un hecho", había advertido.

La historia de Silvera es la de una traición —o una liberación— que el hincha "manya" no perdona. Tras ser una pieza clave en la estructura de Diego Aguirre, el delantero no renovó su contrato y, en una maniobra que sacudió los cimientos del mercado charrúa, firmó con Nacional.

Junto a Aguerre, otros dos referentes del plantel aurinegro se sumaron al boicot del saludo, el capitán Jesus Trindade y Gastón Togni, para ellos, Silvera ya no es "Maxi", el compañero con el que compartían mates y concentraciones, sino el adversario.

Cuando jugaba con los Gallos, Washington Aguerre fue buen refuerzo. @washiaguerre

El clima ya venía enrarecido. Durante la Supercopa disputada semanas atrás, los cánticos de "el que no salta es un traidor" habían bajado desde la tribuna y calado hondo en el vestuario de Peñarol.

Al final del día, el resultado del partido será una estadística, pero Peñarol ganó 1-0 de visitante con el gol de Matías Arezo. Maximiliano Silvera no concluyó el partido siendo sustituido por Gonzalo Carneiro, exjugador del Cruz Azul.