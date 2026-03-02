Equipos F1 2026: Conoce a las 11 escuderías de la nueva era con "Checo" Pérez

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marca un hito histórico. No solo se estrena un reglamento técnico revolucionario con unidades de potencia híbridas más sostenibles, sino que la parrilla se expande a 11 equipos por primera vez desde 2014 con la llegada de Cadillac, la escudería donde militará Sergio “Checo” Pérez.

A ellos se suma la desaparición de Sauber para convertirse en Audi, lo que significa el séptimo equipo ligado directamente a una marca automotriz.

Los equipos que competirán en la F1 2026

Cadillac F1 Team

La gran novedad. Bajo el paraguas de General Motors, Cadillac entra como un equipo nuevo con base en Silverstone. Para su debut, cuentan con una alineación de lujo y experiencia: Valtteri Bottas y "Checo" Pérez. Durante sus primeros años y al menos hasta el 2029 correrán con los motores Ferrari.

'Checo' Pérez expresó que les gustaría terminar por delante de tres equipos en la temporada 2026 de la F1 AFP

Ferrari

La Scuderia es la única que ha estado presente desde el inicio en 1950. Con 16 títulos de constructores y 15 de pilotos en su historia, los de Maranello afrontan 2026 con la presión de romper una sequía de títulos que se extiende desde 2008 cuando Kimi Raikkonen ganó el último titulo de pilotos.

McLaren

Fundada por Bruce McLaren, la escuadra de Woking es la segunda más laureada en la historia de la F1. Son los actuales campeones de pilotos con Lando Norris, pero también los de escuderías. Por sus filas han pasado leyendas como Ayrton Senna o Alain Prost.

Mercedes

Mercedes logró el mejor tiempo y sus dos pilotos completaron importantes distancias el miércoles en Barcelona. Mercedes-Benz AG

Herederos de la estructura de Tyrrell y Brawn GP, Mercedes dominó la era híbrida anterior con 8 títulos consecutivos de constructores. Lewis Hamilton ha sido su piloto más exitoso con seis campeonatos. Ahora, con un motor que favorece los motores podría tener una nueva era de dominio.

Red Bull Racing

Lo que empezó como el modesto equipo Stewart se ha convertido en Jaguar. Bajo la dirección de Ford el equipo fracasó y lo vendieron a Red Bull quienes, con Christian Horner y Adrian Newey lo convirtieron en una máquina de ganar. Con Max Verstappen como estandarte, Red Bull ahora se enfrenta al reto de fabricar sus propios motores bajo la división Red Bull Powertrains.

Aston Martin

El equipo busca soluciones a sus fallas de confiabilidad Aston Martin F1 Team

El equipo que nació como Jordan en 1991 es hoy el proyecto personal de Lawrence Stroll. Con una nueva fábrica de vanguardia y una alianza exclusiva con Honda como motorista para 2026 y la llegada de Newey como jefe de diseño lucían para ser imbatibles. Hoy parece que esa suposición está lejos de la realidad.

Alpine

La estructura de Enstone (ex-Benetton y Renault) sigue representando a la marca deportiva de Renault. Tras varios cambios de identidad, buscan estabilidad para volver a pelear por podios constantes ahora con el motor Renault.

Williams

Bajo la dirección de James Vowles y el capital de Dorilton, el equipo fundado por Sir Frank Williams busca dejar atrás el fondo de la parrilla para recuperar el prestigio que los llevó a ganar 9 títulos de constructores siendo el tercero más exitoso de la F1, aunque sus últimos años no demuestran ese estatus.

Racing Bulls (RB)

Herederos de Minardi y Toro Rosso, el equipo de Faenza mantiene su rol de "equipo hermano" de Red Bull, pero con una identidad visual y técnica más independiente desde 2024.

Haas F1 Team

El equipo de Gene Haas sigue apostando por su modelo de colaboración técnica con Ferrari. Siendo el equipo más pequeño, su eficiencia para puntuar con recursos limitados sigue siendo su mayor fortaleza. Aunque ahora con Cadillac no los recuerden, ellos fueron el equipo que trajo de nuevo a Estados Unidos a la parrilla de la F1.

Audi F1

Audi presentó el diseño final del R26 para la temporada 2026. Audi

Tras años de rumores, Audi toma el control total de Sauber. La estructura suiza, que ha operado bajo nombres como BMW y Alfa Romeo, ahora es una plataforma de fábrica completa. Audi busca emular su éxito en Le Mans y el Rally con una integración total entre chasis y motor.