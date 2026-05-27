¡Terremoto en Roland Garros! Elena Rybakina, campeona del Australian Open, colapsa y queda eliminada

El cuadro femenino de Roland Garros 2026 tuvo su primer gran impacto sísmico. La ucraniana Yuliia Starodubtseva (55º de la WTA) firmó la hazaña de su vida este miércoles al eliminar en la segunda ronda a Elena Rybakina, segunda sembrada del torneo y vigente monarca del Australian Open, con una pizarra de 3-6, 6-1 y 7-6.

La derrota no solo es un golpe al orgullo de la kazaja, sino que destruyó por completo su sueño de ganar el Grand Slam calendario este año y la dejó sin la oportunidad de asaltar el número uno del mundo al finalizar el certamen parisino.

Fue una muy mala actuación, demasiados errores no forzados. No me sentí bien en la pista", dijo Elena Rybakina, tras consumar su inesperado adiós de París.

La radiografía de un colapso inexplicable

El partido en la mítica cancha Suzanne Lenglen comenzó según el guion previsto. Rybakina dominó el primer set con comodidad (6-3) e incluso parecía encaminar un trámite tranquilo. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó mudos a los asistentes:

Desconexión absoluta: Starodubtseva tomó confianza en el segundo set, quebrando dos veces a la kazaja para llevárselo por un humillante 6-1 en solo 32 minutos.

Starodubtseva tomó confianza en el segundo set, quebrando dos veces a la kazaja para llevárselo por un humillante 6-1 en solo 32 minutos. Drama en el cierre: Aunque Rybakina logró reponerse de un 3-0 en contra en el set decisivo y forzó el supertiebreak , la tensión se la devoró por completo. La ucraniana se llevó el desempate por 10-4.

Aunque Rybakina logró reponerse de un 3-0 en contra en el set decisivo y forzó el , la tensión se la devoró por completo. La ucraniana se llevó el desempate por 10-4. El dato de terror: La estadística final fue lapidaria. Rybakina regaló el partido al cometer la insólita cantidad de 71 errores no forzados, contrastando con apenas 23 tiros ganadores.

Yuliia Starodubtseva tenía marca de 0-6 frente a jugadoras del top 10. Reuters

El día más feliz de Starodubtseva

Para la ucraniana de 26 años, este triunfo representa un antes y un después en su carrera profesional. Llegaba a esta cita con un doloroso récord de 0-6 frente a tenistas del top 10.

Si quieres vencer a las mejores, tienes que creer que puedes hacerlo", declaró Starodubtseva llena de euforia en rueda de prensa. Ahora, se medirá ante la china Wang Xiyu en la tercera ronda.

El tenis ucraniano vive una jornada de ensueño en la arcilla de Roland Garros, pues además del triunfo de Yuliia, su compatriota Marta Kostyuk (campeona en Madrid) se mantiene como la única tenista invicta en tierra batida esta temporada al sumar 13 victorias consecutivas.