Estatua de Lionel Messi en la India será retirada; ¿cuál es la razón?

La imponente estatua del futbolista argentino Lionel Messi que se reveló a finales del año pasado en la India ha tenido una vida corta luego de que, se ha anunciado, que será retirada por motivos de seguridad.

La estatua de 21 metros de Messi instalada en la ciudad de Calcuta desaparecerá luego de que se ha detectado una posibilidad de desmoronamiento, con piezas que podrían caer a las personas que se reúnen alrededor de la zona.

El legislador estatal Sharadwat Mukherjee confirmó que ingenieros gubernamentales dictaminaron que la estructura ya no es firme, puesto que se balancea de forma alarmante bajo la presión de las ráfagas de viento.

En lo que se realizan los trabajos de retiro, un grupo de trabajadores han amarrado con cuerdas la pieza para evitar que se mueva en una época donde las tormentas eléctricas amenazan con complicar la situación. El peligro aumentada dado que la estatua del actual jugador del Inter Miami se encuentra adyacente a una autopista, por lo que los daños en caso de un incidente podrían ser mayores.

A pesar de que el retiro definitivo ha sido catalogado por Mukherjee como un proceso sumamente complejo debido a las dimensiones de la obra, el plan es removerla a la brevedad. Hasta ahora no se ha señalado si la pieza será reubicada.

Una estatua complicada

La historia de la inauguración de la estatua de Lionel Messi no fue sencilla y, de hecho, generó mucha polémica el sábado 13 de diciembre del año pasado durante la denominada gira GOAT. Lo que se planeaba como una fiesta del fútbol derivó en violencia cuando miles de fanáticos, quienes dijeron haber pagado entradas de 100 dólares, esperaron horas para poder ver a Messi en lo que, en teoría sería una exhibición, pero no fue así.

El capitán argentino saludó brevemente a la multitud, develó la imponente escultura y abandonó el recinto de inmediato debido a fallas organizativas, cancelando los minutos de juego previstos.

La abrupta retirada desató la furia de los asistentes, quienes destrozaron asientos, invadieron la cancha y lanzaron botellas al césped al sentirse estafados. Mientras los aficionados denunciaban que las fuerzas de seguridad descuidaron el evento para tomarse fotografías con el ídolo, el descontrol culminó con el arresto del director del evento.

El escándalo escaló a nivel gubernamental, obligando a Mamata Banerjee, ministra principal de Bengala Occidental, a emitir una disculpa pública hacia el futbolista y la afición.