VIDEO: Novak Djokovic baja de su auto en Roland Garros para recibir el emotivo regalo de una fan

Novak Djokovic sabe perfectamente cómo ganarse al público, tanto dentro como fuera de la pista. En pleno desarrollo de Roland Garros 2026, el serbio protagonizó un emotivo momento que se volvió viral en cuestión de minutos, demostrando por qué, además de ser el máximo ganador de Grand Slams de la historia, es uno de los atletas más queridos del circuito.

Al llegar al complejo parisino esta semana, el tenista de 39 años no siguió de largo en su vehículo. Una aficionada lo esperaba con un regalo muy especial: un cuadro pintado a mano donde aparece Nole junto a su pequeña hija, Tara.

Al percatarse del detalle, Djokovic bajó del auto de inmediato, contempló la obra conmovido y le regaló un cálido abrazo a la creadora antes de ingresar a las instalaciones. Pero el Serbio se mostró sorprendido cuando el cuadro le fue entregado como un regalo.

Ella me mantiene con los pies en la tierra. Siempre que me mira, me siento desarmado", dijo Novak Djokovic sobre su hija Tara, su máxima fuente de inspiración.

El reto con Sabalenka: ¡Sacó los pasos de Michael Jackson!

Pero el show de 'Nole' en París no se limita a los gestos del corazón. El serbio también encendió las plataformas digitales al activar la segunda ronda del famoso battle dance contra la número uno del mundo, Aryna Sabalenka.

El baile del Rey del Pop: Tras su debut, Djokovic bajó las escalinatas del complejo tirando los icónicos pasos prohibidos al estilo Michael Jackson

Tras su debut, Djokovic bajó las escalinatas del complejo tirando los icónicos pasos prohibidos al estilo La respuesta de la campeona: Sabalenka no se quedó atrás y, tras despachar a la española Jessica Bouzas, respondió con su propia coreografía coreada por la cuenta oficial de Roland Garros, que funge como árbitro de este reto nacido en 2025.

Sabalenka no se quedó atrás y, tras despachar a la española Jessica Bouzas, respondió con su propia coreografía coreada por la cuenta oficial de Roland Garros, que funge como árbitro de este reto nacido en 2025. Todo queda en familia: Como dato curioso, el propio Djokovic ha revelado que la bielorrusa es la tenista favorita de su hija Tara, lo que le añade más picante a este divertido duelo.

Enfoque en la raqueta

Más allá del baile y los abrazos, Djokovic (quien ya impuso el récord absoluto de 82 participaciones en cuadros principales de Majors) sigue enfocado en lo deportivo. Tras derrotar en su debut al local Giovanni Mpetshi Perricard (5-7, 7-5, 6-1 y 6-4), el serbio sumó a su segunda víctima local al superar a Valentin Royer en la mítica Philippe Chatrier con parciales de 6-3, 6-2, 7-6 (9) y 6-3.