Acusan de engaño a Sergio Ramos y la compra del Sevilla se cae por completo

El intento de compra del Sevilla por parte de Sergio Ramos terminó en ruptura total. De acuerdo con el diario español El País, fuentes involucradas en las negociaciones acusaron al exdefensor del Real Madrid de alterar las condiciones pactadas para adquirir el 80 por cientode las acciones del club andaluz.

El acuerdo ha saltado por los aires y está roto”, declaró una fuente del Sevilla citada por El País, medio que dio a conocer la noticia. La operación contemplaba originalmente un pago de 450 millones de euros, equivalentes a unos 491 millones de dólares, menos una deuda reconocida de 88 millones de euros, cerca de 96 millones de dólares.

De acuerdo con la parte vendedora, el grupo encabezado por Ramos modificó sustancialmente el esquema financiero durante una reunión realizada este miércoles en Sevilla. El nuevo planteamiento incluía la compra de unas 30,000 acciones por alrededor de 110 millones de dólares, cuando el pacto inicial contemplaba la adquisición de 86,000 acciones.

Nos hemos quedado helados porque quería comprar el Sevilla por apenas 100 millones de euros”, afirmó una de las fuentes consultadas por El País. “Hacer luego una ampliación de algo más de 100 y pagar mucho menos a los accionistas”.

Según esa misma versión, el grupo inversor ligado a Ramos pretendía impulsar posteriormente una ampliación de capital de 131 millones de dólares, movimiento que le habría permitido ganar un control mucho mayor dentro de la estructura accionaria del club.

Sergio Ramos, exjugador de Rayados de Monterrey, intentó comprar el Sevilla @Rayados

El enojo en la dirigencia sevillista es profundo

Nos sentimos engañados por estos cinco meses”, señalaron las fuentes cercanas a la negociación después de recordar que el grupo del campeón del mundo en 2010 tuvo prioridad exclusiva desde diciembre pasado y realizó una auditoría financiera durante casi cinco meses.

Pese al colapso de las conversaciones, la parte compradora habría presentado garantías económicas respaldadas por una familia empresaria de Monterrey. Hasta ahora, Sergio Ramos no ha emitido una postura pública sobre el fracaso de la operación.

Mientras tanto, en el Sevilla ya trabajan bajo otro escenario. Según El País, la directiva contempla seguir con José María del Nido Carrasco en la presidencia ejecutiva y mantiene abiertos contactos con otros fondos de inversión interesados en adquirir el club.

La caída de la negociación llega en uno de los momentos más delicados para el Sevilla, que acumula 3 temporadas consecutivas peleando por evitar el descenso en La Liga.