Caicedo se va de los Pumas

El mediocampista colombiano José Caicedo dejò de ser jugador de los Pumas de la UNAM para iniciar una nueva etapa en la Major League Soccer (MLS) con el Portland Timberss. Con esta noticia se cierra un ciclo en Ciudad Universitaria marcado por la tenacidad y, en sus últimos meses, por la adversidad.

La travesía de Caicedo en el equipo del Pedregal se labró desde las fuerzas básicas, pasando por Pumas Tabasco y la Sub-20, hasta consolidarse en el primer equipo desde 2023. Sus números en el cuadro auriazul son significativos: 113 partidos oficiales con tres goles y dos asistencias, acumulando más de 9 mil minutos de juego. Su físico y despliegue lo convirtieron en una pieza de recambio habitual e incluso en titular por lapsos.

¿Por qué sale de los Pumas?

El destino del joven de 23 años tomó un giro inesperado en el actual Clausura 2026. Bajo la dirección técnica de Efraín Juárez, Caicedo perdió el protagonismo que había disfrutado, sumando apenas 40 minutos en tres de los nueve juegos disputados del torneo.

Esta merma de protagonismo, sumada a una relación tensa con una parte de la afición universitaria, que arreció sus críticas tras algunos errores que cometió, empujó al colombiano a buscar nuevos horizontes. La decisión, según reportes, provino del propio jugador, que solicitó su salida para recuperar su mejor forma y protagonismo.

De Ciudad Universitaria a Portland

La directiva de los Pumas, encabezada por Antonio Sancho, finalmente aceptó la oferta del Portland Timbers. La transferencia se cerró como una venta definitiva de la carta del jugador, por una cifra que los medios sitúan en torno a los 2.9 millones de dólares.

Caicedo apenas ha disputado minutos en el actual torneo. Mexsport

Así, el mediocampista no viajará con el equipo para su próximo compromiso de Liga MX, pues se espera que se traslade a Estados Unidos para realizar los exámenes médicos y firmar un contrato que, según la información disponible, sería por cuatro años.

La partida de José Caicedo obliga a los Pumas a reestructurar su mediocampo para el resto del Torneo Clausura 2026, mientras el jugador cafetero se convierte en la segunda venta importante de la gestión reciente, buscando en la MLS un nuevo campo de batalla para su carrera.