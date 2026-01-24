Pumas cuenta con José Caicedo, pese a errores y críticas

Pese a los rumores que lo colocaban fuera del futbol mexicano por un supuesto interés del Santos de Brasil, el colombiano José Caicedo se mantiene en Pumas y totalmente enfocado en encarar el Clausura 2026 con los auriazules.

En días recientes, el nombre del mediocampista universitario fue vinculado con el conjunto brasileño; sin embargo, la realidad es distinta. Caicedo continúa entrenando con normalidad bajo las órdenes de Efraín Juárez, tal como se ha podido observar en publicaciones oficiales del club en redes sociales.

El entorno del jugador apuntaba a una posible salida, luego de que cometiera algunos errores en la temporada pasada y otro más al arranque del presente torneo, situación que provocó críticas, abucheos y presión de la afición. No obstante, al interior del club la postura fue distinta.

El vicepresidente deportivo de Pumas, Antonio Sancho, respaldó al colombiano y dejó en claro que sigue siendo considerado dentro del proyecto deportivo, destacando que el futbolista debía trabajar para revertir el momento complicado que atravesó en semanas recientes.

En cuanto al presunto interés del Santos, la negociación no pasó de un primer sondeo. Aunque el club sudamericano preguntó por Caicedo, las diferencias económicas entre ambas instituciones impidieron que la operación avanzara.

El colombiano José Caicedo entrenando en las instalaciones de Cantera Pumas MX

De esta manera, José Caicedo continúa ligado a los universitarios. Si bien perdió la titularidad, el colombiano podría tener una nueva oportunidad para reivindicarse, ya que Pumas afrontará el Clausura 2026 y la Copa de Campeones de la Concacaf, competencias que obligarán al cuerpo técnico a contar con un plantel amplio y competitivo.