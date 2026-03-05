¿A qué hora juega Chivas vs. Atlas? Dónde ver el Clásico Tapatío este sábado 7 de marzo

Chivas llega al Clásico tapatío para enfrentarse a Atlas sumergido en un mar de dudas y con una urgencia de triunfo que ha encendido las alarmas en Verde Valle. Tras un inicio de torneo prometedor con seis victorias, el conjunto rojiblanco ha perdido el rumbo en las últimas dos jornadas, acumulando derrotas consecutivas que lo han hecho descender posiciones en la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX.

Esta caída en el rendimiento ha puesto bajo la lupa el esquema táctico del equipo, que este sábado 7 de marzo tendrá la prueba de fuego definitiva ante su acérrimo rival de ciudad, en un duelo en el que el orgullo está en juego. La estabilidad del proyecto que lidera Gabriel Milito no puede permitirse un tercer descalabro al hilo, luego de los más recientes reveses como visitante ante el bicampeón Toluca y ante Cruz Azul.

Este enfrentamiento, correspondiente a la Jornada 10, se disputará en la cancha del Estadio Jalisco, donde Atlas lleva paso perfecto con cinco triunfos en el campeonato, el más reciente a media semana ante los Xolos de Tijuana. Para las Chivas, el escenario es crítico: una nueva derrota ante los rojinegros agravaría la crisis de resultados y podría comprometer quedar en las posiciones de arriba con miras a la liguilla.

Los zorros llegan a este compromiso con la motivación de asestar un golpe que hunda más a su rival. Al ser un partido de alta tensión, las autoridades de Guadalajara han desplegado un operativo de seguridad especial para garantizar el orden en las inmediaciones del Coloso de la Calzada Independencia. Se espera un lleno para presenciar si el Rebaño logra sanar sus heridas o si el Atlas aprovecha el momento de flaqueza para quedarse con el dominio de la ciudad.

En estos momentos, Chivas marcha en la tercera posición del campeonato con 18 puntos, un par con relación al Atlas, que se ubica sexto. Una derrota de los rojiblancos combinada con otros partidos, podría mandarlos hasta el sexto peldaño.

Los Clásicos Chivas vs. Atlas son duelos intensos en los que los aficionados de ambos equipos disfrutan de la victoria ante el acérrimo rival. Mexsport

¿Dónde ver Atlas vs. Chivas?

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026.

Horario: 19:05 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara.

Canal de TV (Abierta): Canal 5.

Canal de TV (Paga): TUDN.

Streaming: ViX Premium.