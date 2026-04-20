Cada partido de futbol en CDMX genera 7 toneladas de basura

En promedio, cada partido de Liga MX en CDMX genera 7 toneladas de basura, lo que representa que –si se juntan los residuos- cada 5 eventos se estaría llenando completamente el Estadio Banorte; aficionados señalan las oportunidades que se tienen para aprovechar la campaña impulsada por las autoridades a inicios de 2026.

Con un total de 9 millones de habitantes en la capital del país, mismos que generan alrededor de 1 kilo de basura al día, el Gobierno de la CDMX impulsó una campaña a inicios de 2026 para la recolección doméstica: materiales orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables.

Basura en los estadios de CDMX generan un total de 7 toneladas de residuos sólidos difíciles de reciclar. Mexsport

Sin embargo, una vez que la afición se presenta a un estadio de futbol para disfrutar de un partido correspondiente a la Liga MX, los residuos generados alcanzan las 7 toneladas de basura: 4 toneladas dentro del estadio y 3 toneladas que se producen en las inmediaciones del inmueble.

Con información de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, la capital del país suma un total de 8,600 toneladas de residuos sólidos, cantidad que alcanzaría para llenar 231 veces el Estadio Banorte.

Uno de los grandes conflictos es la falta de depósitos y, pese a los escasos botes de basura, no existe una separación adecuada, combinando los materiales orgánicos con los inorgánicos reciclables y no reciclables, haciendo imposible la oportunidad de darles una segunda vida:

Cuando los revolvemos es muy difícil recuperar el valor de ellos. El Mundial 2026 es una oportunidad muy importante para demostrar que este tipo de eventos masivos pueden fomentar una separación adecuada en la recolección de los residuos y darles una segunda vida”, comentó Roberto Castillo, Director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos en la CDMX.

Ecos de la afición ante la problemática

Consientes sobre la problemática, aficionados entrevistados en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario y el Estadio Ciudad de los Deportes, dieron su punto de vista y compartieron algunas de las soluciones que podrían ponerse en práctica antes, durante y después del Mundial 2026:

“Queda bastante basura que a uno no le importa”.

“Tenemos que tener conciencia, se generan toneladas de basura. Tenemos que cuidar nuestro mundo”.

“No hay un control de lo que son alimentos, cartón, pet. Desgraciadamente, la ciudadanía no tiene esa cultura”.

“Deberíamos poner el ejemplo desde la Jornada 1 para que sea constante el reciclaje y sea un ejemplo a nivel nacional”.

“Falta un poco de cultura de los ciudadanos para hacer la limpieza una vez que termine el espectáculo. Es una buena iniciativa”.

En CDMX, se generan 8,600 toneladas de residuos sólidos al día, lo que llenaría 231 veces el Estadio Banorte. Mexsport

BFG