¿Qué equipos de la Liga MX ya clasificaron a la Concacaf Champions Cup 2027?

El torneo regular del Clausura 2026 agoniza y la tensión aumenta en cada estadio del país. Mientras la gran mayoría de los aficionados enfoca su atención en el inicio de la Liguilla y la búsqueda del nuevo monarca del futbol mexicano, las directivas sacan la calculadora por un objetivo igual de importante: los codiciados pasaportes internacionales. La Concacaf Champions Cup 2027 ya toma forma y la Liga MX confirmó a sus primeros cuatro representantes para la próxima justa continental.

Balón de la Concacaf Champions Cup 2026. Mexsport

México cuenta con seis prestigiosos lugares para este campeonato, el cual otorga la máxima gloria regional. El reglamento reparte las entradas de manera estratégica: cuatro cupos premian directamente a los campeones y subcampeones de los dos certámenes anuales. Gracias a esto, el Toluca y los Tigres UANL gozan de total tranquilidad, ya que amarraron su boleto tras disputar la gran final del pasado Apertura 2025.

LOS PRIMEROS INVITADOS Y LA VÍA DE LA TABLA GENERAL

Con dos lugares ocupados por Diablos y felinos, y otros dos reservados para los futuros finalistas del certamen actual, la liga premia también la constancia a lo largo de los meses. Los dos boletos restantes pertenecen a los equipos con mejor rendimiento en la tabla acumulada de la temporada 2025-26 (excluyendo a los ya clasificados). Aquí es donde entran dos grandes del futbol mexicano: Cruz Azul y las Chivas.

Once titular de Cruz Azul ante Tijuana. Mexsport

Tanto La Máquina como el Rebaño Sagrado hicieron la tarea durante todo el año futbolístico y consiguieron los puntos necesarios para inscribir su nombre en la próxima Concachampions 2027. Sin embargo, la historia todavía puede dar un giro muy emocionante. Si los cementeros o los tapatíos logran instalarse en la serie por el título de este semestre, liberarían sus lugares de la tabla. Este escenario mantiene con veladoras encendidas al América, al Pachuca y a los Pumas, escuadras que aguardan un tropiezo de los líderes o una combinación milagrosa que les permita colarse a la competencia.

EL MILLÓN DE DÓLARES EN JUEGO PARA EL MEJOR DEL AÑO

Más allá del puro orgullo internacional, la Liga MX preparó un incentivo económico bastante jugoso. La organización entrega un premio de un millón de dólares al club que sume la mayor cantidad de unidades tras disputar los 34 partidos de la fase regular en ambos torneos cortos. La pelea por este maletín lleno de billetes está muy cerrada. Actualmente, los escarlatas y los celestes lideran la carrera con 64 puntos, mientras que el Guadalajara los persigue muy de cerca con 63 unidades.

Plantilla de Toluca en el Clausura 2026. Mexsport

El panorama del torneo de la zona luce espectacular. Hasta el momento, solo estas cuatro instituciones de la Liga MX confirmaron su asistencia. El magno evento reunirá a la crema y nata del continente, completando la lista final con dos clubes mexicanos más, seis franquicias de la MLS, tres conjuntos de la Canadian Premier League, los tres primeros lugares de la Leagues Cup, seis invitados de la Copa Centroamericana y tres escuadras de la Copa Caribeña.