Por el boleto a la Liguilla del Clausura 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el León vs América?

La recta final de la Liga MX eleva la temperatura al máximo y los aficionados al futbol mexicano se preparan para un choque de trenes. El Clausura 2026 entra en una etapa de definición absoluta con la llegada de una fecha doble de auténtico alarido. En medio de esta enorme tensión deportiva, el enfrentamiento entre el León y las Águilas del América acapara los reflectores nacionales, pues ambas escuadras se juegan el orgullo y el derecho a asegurar su lugar en la codiciada Liguilla.

Once titular de León ante FC Juárez. Mexsport

Tanto los locales como los visitantes llegan con carácter de urgencia. Ninguna de las dos instituciones quiere depender del sufrimiento de la última fecha de la Liga MX o de combinaciones numéricas ajenas. Con todo sobre la balanza, los jugadores saltarán al campo para demostrar quién merece realmente pelear por el campeonato en la fase final del torneo.

DOS REALIDADES DISTINTAS CON UN MISMO OBJETIVO

El gran momento que viven los Panzas Verdes ilusiona fuertemente a toda su afición. La plantilla comandada por Javier Gandolfi encontró una fórmula magistral en el cierre de la temporada y acumula cuatro victorias de forma consecutiva. En su presentación previa, la Fiera devoró sin piedad a los Bravos del FC Juárez con un marcador de 3-1. Esta inercia avasalladora catapultó a los Esmeraldas hasta los 22 puntos, ubicándolos en la octava posición general, listos para competir cara a cara contra cualquier gigante del circuito nacional.

Once titular de América ante Toluca. Mexsport

Del otro lado de la moneda, el América atraviesa un entorno lleno de presión y críticas, pero conserva intacto su instinto de grandeza. El estratega André Jardine y sus jugadores recibieron un golpe emocional durísimo tras la temprana eliminación en la Concachampions 2026 frente al sorpresivo Nashville SC. Sin otro frente internacional abierto, los de Coapa concentran sus energías al cien por ciento en el título local. Afortunadamente para la fanaticada azulcrema, el equipo sacó la casta recientemente y doblegó 2-1 al Toluca, alcanzando también las 22 unidades y aferrándose temporalmente al sexto escalón de la tabla. El conjunto de la capital suele despertar y ser letal cuando huele el peligro, por lo que busca dar un golpe de autoridad fuera de casa.

DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL LEÓN VS AMÉRICA EN VIVO

La mesa está perfectamente servida para este choque fundamental de la Jornada 16. El mítico césped del Estadio Nou Camp en Guanajuato abrirá sus puertas este martes 21 de abril de 2026. El árbitro dará el silbatazo inicial puntualmente a las 21:06 horas (tiempo del centro de México), en un horario estelar que promete paralizar las pantallas del país.

Último enfrentamiento entre América y León. Mexsport

Para los amantes de la historia y las estadísticas, los cruces recientes entre estas oncenas reflejan batallas muy parejas: los capitalinos ganaron 2-0 en el Apertura 2025, mientras que los certámenes Clausura 2025 y Apertura 2024 registraron intensos empates a un gol. Nadie regala ni un centímetro en la cancha.

Para seguir este enfrentamiento por el boleto a la Liguilla, debes tomar precauciones, ya que el partido no irá por señal de televisión abierta. La transmisión oficial será totalmente exclusiva a través de opciones de televisión de paga y streaming. Los hinchas en territorio azteca podrán disfrutar del partido sintonizando el canal FOX+ en sus sistemas de cable, o si prefieren la movilidad, ingresando a la aplicación FOX One para seguir las acciones totalmente en vivo.