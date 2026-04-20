John Korir hace historia: rompe récord y gana el Maratón de Boston 2026

El atleta keniano John Korir volvió a hacer historia al proclamarse campeón del Maratón de Boston 2026, logrando su segundo título consecutivo y consolidándose como una de las grandes figuras del atletismo mundial.

Korir dominó la prueba con un ritmo demoledor desde la parte media del recorrido y detuvo el cronómetro en 2:01:52, rompiendo el récord del circuito que permanecía vigente desde hace más de una década, establecido por Geoffrey Mutai. Su actuación se coloca entre las más rápidas en la historia del trazado de Boston, pese a las exigentes condiciones del recorrido.

Korir impuso récord de tiempo en el Maratón de Boston REUTERS

El dominio keniano fue total, ya que el podio también fue ocupado por Alphonce Simbu y Benson Kipruto, quienes completaron una edición altamente competitiva y con tiempos por debajo del antiguo récord de la prueba.

La edición 2026 del Maratón de Boston se confirmó como una de las más rápidas en la historia del evento, reflejando el altísimo nivel del fondo internacional actual y el dominio de los atletas africanos en la disciplina.

Con este triunfo, Korir reafirma su gran momento deportivo tras una temporada destacada en competencias internacionales, colocándose nuevamente en el centro del atletismo mundial y fortaleciendo su legado en la distancia de maratón.