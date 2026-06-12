¡Lo buscan en la NASA! Mexicano lleva anforita en forma de celular al Mundial 2026

Durante el partido entre México y Sudáfrica, un aficionado eludió cada una de las secciones de seguridad para meter su anforita en forma de celular y disfrutar la victoria del Tri ante los africanos con alcohol de su elección sin tener que gastar cientos o miles de pesos por el precio de las cervezas en el Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026.

En el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México logró imponerse ante Sudáfrica y los poco más de 80,000 aficionados que se hicieron presentes disfrutaron del espectáculo previo en donde hubo actividad tanto en el terreno de juego como de los helicópteros que sobrevolaban el recinto.

Uno de los sucesos más llamativos en redes sociales fue en el que un aficionado sacó su teléfono, deslizó una especie de botón y destapó, dejando en evidencia la anforita en forma de celular que llevó al Estadio Ciudad de México y, aunque una de las esencias de esto sería ahorrar dinero… una pila de 5 vasos de cerveza negó la teoría.

Así fue como este seguidor disfrutó de su propio alcohol en una de las cabeceras del recinto que atestiguó una Inauguración de Copa del Mundo por tercera ocasión en su historia, algo que ningún otro estadio puede presumir:

Reproducir Aficonado lleva su anforita al México Vs Sudáfrica

El Estadio Ciudad de México aún recibirá 4 partidos más del Mundial 2026, Colombia Vs Uzbekistán, México Vs Chequia y dos más correspondientes a las rondas de eliminación directa en donde el Tri de Javier Aguirre podría estar involucrado, sin embargo, deberán terminar en la cima del Grupo A para poder disputar los 16avos y 8vos de Final desde la cancha ubicada en el epicentro del país que se llena de elogios por parte de prensa y aficionados extranjeros.

BFG