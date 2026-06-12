El video que rompe internet: La influencer más famosa del mundo rompe en llanto al conocer a CR7

Hay fanáticos que gritan, los que enmudecen y los que simplemente lloran. Celine Dept cayó en la tercera categoría. La influencer belga más seguida del mundo se plantó frente a Cristiano Ronaldo en la concentración de la selección de Portugal previo a su debut en el Mundial 2026 y se derrumbó en lágrimas antes de poder articular una sola palabra.

El video del encuentro se volvió viral en cuestión de horas. CR7, fiel a su reputación con los aficionados, no dudó un segundo: le tomó las manos, le pidió que se tranquilizara y la abrazó cariñosamente. El encuentro duró apenas un minuto, pero ya acumula millones de reproducciones.

Tras el conmovedor momento, la creadora de contenido acudió a su cuenta oficial de Instagram para compartir su sentir con una profunda carta de agradecimiento traducida al español hacia el astro portugués:

No puedo creer que esto sea real. Hoy tuve la oportunidad de conocer a mi gran ídolo, Cristiano Ronaldo. La persona que no solo me inspiró a comenzar a jugar futbol, sino también la que me dio la motivación para trabajar duro, creer en mí misma y nunca rendirme. Una verdadera inspiración para tanta gente. Este es un día que nunca olvidaré. Gracias Ronaldo por ser tan amable, gracias Portugal por la cálida bienvenida, gracias Michiel por estar siempre ahí para mí, y un agradecimiento muy grande a todos ustedes por apoyarme cada uno de los días."

¿Quién es la influencer que conmovió a CR7?

Nacida en Ostende, Flandes Occidental, la joven de 26 años jugó al futbol en el Cercle Brugge antes de dedicarse a las redes sociales. Hoy es la cara más reconocida del balompié en el entorno digital, acumulando más de 60 millones de seguidores en sus plataformas (42 millones en YouTube y casi 16 millones en TikTok).

A pesar de haber grabado retos con estrellas como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Alexia Putellas, el capitán luso era su gran asignatura pendiente. El torneo mundialista finalmente le cumplió el sueño.

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