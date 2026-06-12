Mundial 2026: Guía de partidos del 13 de junio; horarios y dónde verlos
La actividad de la Copa del Mundo se intensifica este sábado con el debut de Brasil en la fase de grupos.
La acción de la Copa del Mundo FIFA 2026 continúa este sábado con una agenda expandida que presenta cuatro compromisos por primera vez en el torneo tras dos días de apertura con solo dos partidos y, donde la atención está puesta en Brasil.
Qatar vs. Suiza
La actividad sabatina arranca con el cuadro de Qatar midiéndose ante Suiza en el sector B, donde los asiáticos buscarán dar la campanada de la jornada en la Bahía de San Francisco.
- Horario: 13:00 horas (Tiempo del Centro de México).
- Transmisión: mediante la plataforma de streaming ViX.
Brasil vs. Marruecos
Uno de los máximos aspirantes a la corona, Brasil, inicia su camino en el certamen dentro del Grupo C frente a la selección de Marruecos. El MetLife Stadium será el escenario.
- Horario: 16:00 horas (Tiempo del Centro de México).
- Transmisión por televisión abierta: Canal 5 y Azteca 7.
- Otras opciones de transmisión: TUDN en sistemas de cable y plataforma de streaming ViX.
Haití vs. Escocia
El segundo enfrentamiento correspondiente al Grupo C tendrá lugar en la sede de Boston, donde Haití medirá sus fuerzas ante el complicado equipo de Escocia, un duelo directo fundamental para las aspiraciones de ambos de cara a la ronda de eliminación.
- Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).
- Transmisión: plataforma de streaming ViX.
Australia vs. Turquía
Para cerrar la jornada del sábado, el Grupo D entra en acción en Vancouver, donde los Socceroos se verán las caras ante una renovada selección de Turquía.
- Horario: 22:00 horas (Tiempo del Centro de México).
- Transmisión: plataforma de streaming ViX.