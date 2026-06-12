¡Tiembla el Mundial! El duro aviso de Carlo Ancelotti previo al debut de Brasil

Carlo Ancelotti dejó claro que Brasil llega al Mundial 2026 con la confianza de pelear por el título. A horas del debut de la Canarinha frente a Marruecos, el estratega italiano aseguró que su equipo cuenta con la calidad y experiencia necesarias para competir contra cualquier selección del planeta.

Tenemos un equipo que puede competir con todos los equipos del mundo. Estamos convencidos de eso. Es un equipo con calidad y experiencia, que tiene una confianza absoluta de que puede competir con todo el mundo”, afirmó el técnico.

Ancelotti pide máxima concentración ante Marruecos

Pese a que Brasil figura entre los principales candidatos a conquistar la Copa del Mundo, Ancelotti advirtió que no existe margen para el exceso de confianza y destacó la evolución que ha tenido Marruecos en los últimos años.

El entrenador consideró que el temor a equivocarse puede ser un factor positivo para mantener a sus futbolistas enfocados durante el torneo y elogió el crecimiento del conjunto africano, al que calificó como uno de los equipos más competitivos de la actualidad.

Marruecos mejoró muchísimo, es un equipo que planea bien los partidos y compite contra cualquiera. El futbol ha cambiado mucho y Marruecos es un ejemplo”, señaló.

“No hay un favorito claro para ganar el Mundial”

Ancelotti también destacó la paridad que existe en el futbol internacional y aseguró que actualmente no hay una selección claramente superior al resto para conquistar el campeonato.

Para el estratega italiano, varias potencias llegan con posibilidades reales de levantar el trofeo, por lo que Brasil deberá demostrar su candidatura partido a partido dentro del certamen.

El técnico reconoció la responsabilidad que implica dirigir a la selección más ganadora en la historia de los Mundiales y se mostró ilusionado con el potencial de su plantilla.

Con figuras como Vinícius Júnior y la expectativa por la recuperación de Neymar, Brasil buscará protagonizar una destacada actuación y conquistar la ansiada sexta estrella que se le ha negado desde 2002.