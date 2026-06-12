El dato definitivo que convierte a Javier Aguirre en el técnico más grande de México

"Para mí, el mejor entrenador en la historia de México es Ignacio Trelles", suele responder Javier Aguirre cuando le cuestionan sobre este tema.

Pero la realidad es que, guste o no su carácter y personalidad, es el técnico mexicano con mayor cartel en la historia.

La prensa española, que olfatea cualquier noticia y merodea por los alrededores del Azteca, no conoce realmente a fondo al equipo mexicano, pero sí a un hombre: el técnico Aguirre. Van por él y le preguntan cualquier cosa que pueda dar una declaración detonante.

Un técnico respetado en España

Su paso por el Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca le dan credibilidad. Precisamente encerrado en la isla mallorquina es donde asentó su última morada y en donde, quizá, se vaya a refugiar después del Mundial.

El mejor en la historia del futbol mexicano como técnico, Javier Aguirre Imagenshop

Mientras la jubilación se acerca, El Vasco se mantiene firme en el banquillo. Por ahora, con el triunfo ante Sudáfrica, ya ingresó en los archivos históricos de México: será el entrenador con más victorias en Mundiales con el Tri.

Cierto también es que al cumplir su tercer periodo, tiene muchos más partidos que otros como Ricardo La Volpe, Bora Milutinovic u Octavio Vial.

Aguirre, con cuatro triunfos para México en Mundiales

Javier Aguirre tiene 9 partidos dirigidos en Mundiales: 4 en Corea y Japón 2002, 4 más en Sudáfrica 2010 y el del debut en 2026. De esos cosecha 4 victorias (1-0 a Croacia, 2-1 a Ecuador, ambas en 2002; una más contra Francia en 2010 y la reciente en casa). Con ello se coloca como el estratega más ganador, dejando atrás las tres de Bora Milutinovic en México 1986.

El Vasco Aguirre en el juego ante Sudáfrica Imagenshop

El ídolo de Aguirre, el mítico Nacho Trelles, dirigió en dos mundiales (Chile 1962 e Inglaterra 1966), contabilizando 6 juegos de los que sólo ganó uno, pero quizá fue el más simbólico por ser la primera vez: aquel triunfo en 1962 ante Checoslovaquia.