"Estoy impactado": La mítica voz de la Cadena SER se rinde ante el Azteca en el Mundial 2026

Para el planeta entero siempre será el Azteca. El nombre oficial puede cambiar en los contratos comerciales, en los papeles bancarios o en las placas de la fachada, pero en la memoria colectiva del balompié global el Coloso de Santa Úrsula posee una sola identidad. Este jueves, uno de los narradores más influyentes de España lo comprobó en carne propia.

Lluis Flaquer, la voz histórica que relata los juegos del FC Barcelona en la prestigiosa Cadena SER, debutó en el inmueble este 11 de junio durante el encuentro de apertura de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección Mexicana y Sudáfrica. Al terminar la transmisión, en una charla con Manu Carreño para el programa El Larguero, describió la experiencia con una contundencia absoluta.

El impacto del Coloso en el periodismo europeo

El cronista ibérico, acostumbrado a recorrer los recintos más lujosos de Europa, no escatimó en elogios para la casa del fútbol mexicano tras vivir su primera experiencia en las tribunas del coloso capitalino:

Estoy impactado. Entra directo en el top cinco de estadios que me han impresionado en toda mi carrera profesional".

Flaquer señaló que las gradas totalmente verticales, el rugido ensordecedor de más de 80 mil espectadores y la marea teñida de verde lo dejaron sin palabras. Destacó la enorme carga histórica que se percibe en el ambiente y el imponente espectáculo visual que ofrece el recinto.

El ahora llamado Estadio Ciudad de México abrió sus puertas para ser la sede de su tercera justa mundialista; en las primeras dos, en 1970 y 1986, era conocido como Estadio Azteca. AFP

Transformación y reglas de la FIFA

Este reconocimiento internacional llega en un momento de renovación total para el inmueble. Tras casi dos años de intensas remodelaciones y una inversión millonaria, el mítico recinto se reinauguró formalmente a inicios de este año. Aunque el acuerdo por los derechos de nombre modificó su denominación comercial a largo plazo, el reglamento de la FIFA prohíbe el uso de marcas comerciales no patrocinadoras durante el torneo internacional. Por esta razón, la sede figura oficialmente como Estadio Ciudad de México.

Las características históricas del inmueble lo consolidan en la cima del deporte mundial: