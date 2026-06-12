Critican tecnología de videojuego en el Mundial 2026: "Arruinan el partido"

En Alemania la transmisión de los partidos es distinta a la que se muestra en diversas latitudes, utilizando tecnología para darle a los seguidores partidos en Ultra HD con tecnología de videojuegos, sin embargo, los aficionados criticaron las implementaciones para los compromisos del Mundial 2026.

Con un radar que indica la ubicación exacta de cada uno de los 22 jugadores sobre el terreno de juego, una flecha que muestra el futbolista que tiene la posesión del balón, el nombre de cada uno de los elementos, el número que viste en el dorsal y la bandera del país al que representa y hasta datos como la velocidad que alcanzan no son suficientes para darle una alegría a los fanáticos.

Fussball es la encargada de retransmitir los 104 partidos del Mundial 2026 para Alemania, aprovechando los derechos para implementar nuevas estrategias vistas en pocos sitios de futbol y acercando a los aficionados a datos que pueden obtener en los videojuegos.

Pese a lo mostrado, los aficionados fueron severamente críticos y desecharon aspectos como el radar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, asegurando que es de lo primero que se elimina al momento de jugar con los amigos.

Estos fueron algunos de los comentarios por parte de los seguidores:

“Siento que me arruinan el partido”.

“Tremenda m!erda que no te deja ver jugadores”.

“Horrible. Eso distrae mucho y no permite ver bien el partido”.

“Cualquier veterano del FIFA, lo primero que hace, es quitar el radar”.

“El cursor de jugador, y la línea/derrape es una mierda, el minimapa tapa media pantalla lo único que mola es la velocidad y molesta a la vista”.

BFG