Las esperanzas –en gran medida- de América en la Fiesta Grande del Apertura 2026 se centran en Brian Rodríguez, quien cumplirá un mes fuera de las canchas por lesión y que, en el momento indicado, se convirtió en la estrella que no ha logrado brillar en el conjunto azulcrema; disputará su novena Liguilla desde que arribó a la Liga MX.

Guillermo Almada y el conjunto de Coapa inaugurarán este miércoles 25 de noviembre su actividad en la Liguilla, donde enfrentarán a unos Rayados de Monterrey de Matías Almeyda que –a pesar de haber eliminado en dos ocasiones a los azulcremas- no conoce lo que es derrotar en 90 minutos al 16 veces campeón de la Liga MX dentro de una eliminatoria directa, ya sea correspondiente a Liga MX, Leagues Cup y/o Copa MX.

Las dudas inundan el Nido, ya que Brian Rodríguez podría reaparecer en una convocatoria de América tras un mes fuera de las canchas por lesión, mismo tiempo que lleva sin ganar América, centrando sus esperanzas en el ‘7’ uruguayo.

Este Apertura 2026, Brian Rodríguez disputará su novena Liguilla con América; suma 4 goles en 19 partidos. Mexsport

Pese al fervor que despierta El Rayito en temporada regular, nunca ha logrado ser trascendental para los de Coapa en una Liguilla; pese a ello, ya suma 3 títulos de Liga MX con América, mismos que lleva tatuados en la piel.

Estos son los números de Brian Rodríguez en Liguilla desde que llegó al América, tratando revertir la situación y echarse el equipo al hombro en este semestre donde las opciones lucen con escases cuando se piensa en un posible nuevo título para las Águilas.

Partidos: 19 juegos jugados.

Minutos en Liguilla: 742 disputados.

Goles: 4 (3 en Cuartos de Final y 1 en Play-in).

Promedio de goles: 1 cada 185.5 minutos de juego.

Brian Rodríguez nunca ha anotado en una Semifinal o Final de Liga MX con América, únicamente en Fase de Grupos, Play-in y Cuartos de Final. Mexsport

Desglose de Brian Rodríguez con América en Liguilla

Con 2 series de Cuartos de Final, 2 semifinales, 1 final y 3 títulos, este es el desempeño general de Brian Rodríguez en Liguillas, buscando trascender en el Apertura 2026 y poner fin a la sequía de goles más allá de los Cuartos de Final:

Apertura 2022 / 4 partidos, 194 minutos – 2 goles, América semifinalista.

Clausura 2023 / 1 partido, 24 minutos – 1 gol, América semifinalista.

Apertura 2023 / sin participación – América campeón.

Clausura 2024 / 5 partidos, 62 minutos – 0 goles, América bicampeón.

Apertura 2024 / 5 partidos, 292 minutos – 1 gol, América tricampeón.

Clausura 2025 / 1 partido, 8 minutos – 0 goles – América finalista.

Apertura 2025 / 2 partidos, 72 minutos – 0 goles – América hasta Cuartos de Final.

Clausura 2026 / 1 partido, 90 minutos – 0 goles – América hasta Cuartos de Final.

BFG