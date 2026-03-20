La brecha salarial golpea el banquillo de EU: Mauricio Pochettino triplica el sueldo de Emma Hayes

La brecha salarial en el futbol de selecciones de Estados Unidos no desapareció con la histórica equiparación de pagos entre jugadores. Simplemente cambió de lugar. Hoy, la diferencia se refleja con claridad en los banquillos.

De acuerdo con documentos fiscales publicados esta semana, Mauricio Pochettino recibió alrededor de cinco millones de dólares en sus primeros siete meses como entrenador de la selección masculina de Estados Unidos. La cifra incluye un bono de firma de 2.5 millones y un salario base de poco más de 2.5 millones dentro del periodo reportado.

Proyectado a un año completo, su compensación total podría acercarse a los seis millones anuales, dependiendo de incentivos por rendimiento. Su contrato se extiende hasta después del Mundial de 2026.

Fuerte contraste

En contraste, Emma Hayes, entrenadora de la selección femenina, percibió cerca de 1.5 millones de dólares en sus primeros 10 meses al frente del equipo. De ese monto, poco más de 744 mil corresponden a salario base y alrededor de 700 mil a bonificaciones, que incluyen incentivos deportivos tras la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2024.

La diferencia es evidente. En el mismo periodo fiscal, Pochettino ganó más del triple que Hayes.

El contraste resulta significativo porque llega apenas 2dos años después de que Estados Unidos alcanzara un acuerdo histórico para igualar los salarios de las selecciones masculina y femenina. Aquella medida fue celebrada como un avance estructural en materia de equidad.

Sin embargo, los números actuales revelan que la igualdad no se ha trasladado al nivel de los entrenadores.

Cuando Hayes fue contratada en 2024, su salario fue considerado un récord para una entrenadora de futbol femenino, cercano a los 1.6 millones anuales, en línea con lo que percibía su antecesor en el equipo masculino, Gregg Berhalter. Pero la llegada posterior de Pochettino modificó por completo la escala salarial.

El fichaje del técnico argentino respondió a una apuesta estratégica de la federación de cara al Mundial de 2026. Incluso, su contratación fue posible gracias al respaldo financiero de inversionistas privados, entre ellos el multimillonario Ken Griffin, cuyo apoyo resultó determinante para cerrar el acuerdo.