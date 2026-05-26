VIDEO: Pato O'Ward da clases de manejo en Indianápolis a Lando Norris

Lando Norris y McLaren tuvieron uno de los peores fines de la semana en la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Canadá, pero luego de la desgracia, el actual campeón del mundo viajó a Indianápolis para visitar las instalaciones del equipo de IndyCar donde tuvo un anfitrión de lujo: Pato O’Ward.

Norris vivió una carrera en Montreal de pesadilla. El equipo se equivocó en la estrategia de arranque colocando neumáticos intermedios para la partida en una pista húmeda que ya casi estaba seca. Esto lo hizo ir a pits de inmediato para después abandonar por una falla mecánica.

El campeón del mundo de la F1 viajó en la noche a Indianápolis para encontrarse con el CEO de McLaren, Zak Brown, quien decidió no estar presente en Canadá para apoyar al equipo de IndyCar en las 500 Millas de Indianápolis, donde una vez más el mexicano Pato O’Ward estuvo en la pelea por el triunfo finalizando cuarto luego de haber tenido que luchar con correr con su auto de repuesto.

Lando Norris recorrió las instalaciones de Arrow McLaren en Indianápolis McLaren

Pato O’Ward, el guía de Norris

El lunes, Norris se presentó en el Indianapolis Motor Speedway donde felicitó a Felix Rosenqvist, ganador de la edición 106 de las 500 Millas de Indianápolis en un final dramático a cinco vueltas luego de que una bandera amarilla ocasionada por un accidente del piloto Caio Collet terminara con la persecución de O’Ward sobre el sueco.

Durante la jornada, Norris recorrió las nuevas instalaciones que McLaren inauguró en Indianápolis para el equipo de IndyCar donde no solo han ganado espacio, sino también introducido tecnología con el objetivo de igualar a Ganassi Racing y Penske, los equipos punteros de la serie.

En el recorrido, el campeón de F1 fue guiado por Pato O’Ward, quien lo invitó a correr en un simulador y vivir una vuelta en el mítico óvalo de Indianápolis. En las imágenes mostradas en redes sociales se percibía que si bien Norris podría controlar el coche estaba lejos de seguir la trayectoria ideal requerida en IndyCar para una vuelta rápida, por lo que el regiomontano le brindó consejos.

O’Ward se volverá a ver con Norris en la parte final del calendario de la F1 cuando se reintegre de tiempo completo a su papel de tercer piloto de McLaren una vez que sus compromisos en la serie americana concluyan.