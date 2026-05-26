Carrasquilla lidera la convocatoria de Panamá para el Mundial

El centrocampista Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla lidera la convocatoria de 26 jugadores de la selección de Panamá para el Mundial 2026, a pesar de haberse lesionado en la final que perdió Pumas ante Cruz Azul del Clausura 2026 de la Liga MX.

El técnico de Panamá, Thomas Christiansen, incluyó en la lista a Carrasquilla, a pesar de las dudas que originó su lesión. El jugador recibió una entrada que lo obligó a retirarse de la cancha del Olímpico Universitario.

Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla salió lesionado el pasado domingo en la final entre Cruz Azul y Pumas Mexsport

Los servicios médicos determinaron que el futbolista, de 27 años, tiene un tirón en el aductor, lo que le permitirá estar en el primer partido del Mundial ante Ghana.

El seleccionador difundió la convocatoria en los alrededores del icónico e histórico edificio de la Administración del canal de Panamá, en la capital del país, junto a decenas de aficionados.

Decenas de aficionados se dieron cita en el edificio de la Administración del canal de Panamá para conocer a los 26 convocados Reuters

“Queremos hacer historia y dejar a Panamá en el mapa mundial, queremos mejorar lo anterior”, dijo Christiansen.

LOS 26 CONVOCADOS POR PANAMÁ PARA EL MUNDIAL 2026:

- Porteros: Orlando Mosquera, Luis Mejía, César Samudio.

- Defensas: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller.

- Mediocampistas: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Christian Martínez, José Luis Rodríguez, Césaar Yanis, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero, Azarías Londoño.

- Delanteros: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo, Tomás Rodríguez.

TRES PARTIDOS LE QUEDAN A PANAMÁ ANTES DE DEBUTAR EN EL MUNDIAL: