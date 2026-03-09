¿Adiós a Estados Unidos? Mauricio Pochettino es candidato para dirigir al Real Madrid

A pesar de que la temporada 2025-26 todavía tiene mucha historia por escribir, los despachos del Santiago Bernabéu ya trabajan a marchas forzadas. El Real Madrid inició la planeación de su próximo ciclo deportivo y el nombre que retumbó con más fuerza en las últimas horas es el de Mauricio Pochettino. El actual seleccionador de Estados Unidos se convirtió en el principal deseo de la directiva blanca para encabezar una reestructuración profunda en el equipo más ganador de Europa.

Mauricio Pochettino en la banca de Estados Unidos. Mexsport

La situación actual bajo el mando de Álvaro Arbeloa, quien asumió el cargo en enero pasado tras la salida de Xabi Alonso, no terminó por convencer plenamente a la cúpula madrileña. Aunque el equipo pelea en la parte alta de LaLiga, la exigencia de Florentino Pérez apunta a un perfil con mayor recorrido internacional. Según diversos reportes, el presidente del club valora la capacidad de gestión y el estilo de juego del estratega argentino, a quien consideró en múltiples ocasiones durante la última década.

EXPERIENCIA EUROPEA Y SU REENCUENTRO CON KYLIAN MBAPPÉ

El currículum de Mauricio Pochettino en el futbol del Viejo Continente es su mejor carta de presentación. Su paso por escuadras de élite como el Tottenham —a quienes llevó a una final de Champions League—, el Chelsea y el Paris Saint-Germain, lo avalan como un técnico capaz de lidiar con vestidores llenos de estrellas. Un factor determinante en este posible fichaje es la relación que el argentino mantiene con Kylian Mbappé, a quien ya dirigió durante su etapa en Francia y con quien logró una química de trabajo sobresaliente.

Mauricio Pochettino cruzado de brazos. Mexsport

La posibilidad de que Pochettino deje su cargo en la selección de Estados Unidos tras concluir la Copa del Mundo 2026 toma cada vez más forma. El proyecto de los Merengues busca un líder que devuelva la hegemonía total en el plano local e internacional. Mientras tanto, el equipo blanco marcha en el segundo puesto de la tabla general con 63 puntos, apenas cuatro unidades por debajo del FC Barcelona, lo que mantiene la presión al máximo sobre el cuerpo técnico actual de cara al cierre del torneo español.

EL FUTURO DEL REAL MADRID EN LALIGA Y EL MERCADO DE FICHAJES

La llegada de un nuevo director técnico no sería el único cambio drástico en la capital española. El Real Madrid planea sacudir el mercado de fichajes para rodear al nuevo estratega con piezas que fortalezcan la defensa y el mediocampo. Con 20 victorias en 27 juegos disputados, el rendimiento estadístico no es malo, pero la irregularidad en partidos clave contra rivales directos encendió las alarmas en el entorno madridista.

Mauricio Pochettino de perfil. Mexsport

El vínculo de Pochettino con el Real Madrid no es nuevo; desde 2019 su nombre suena en los pasillos del club, pero los tiempos nunca cuadraron. Ahora, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y la necesidad de un cambio de timón para la siguiente temporada, los astros parecen alinearse para que el argentino finalmente tome las riendas en Chamartín. La afición espera que este movimiento sea el definitivo para consolidar una nueva era de trofeos y espectáculo en el Santiago Bernabéu.